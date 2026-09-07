El hijo de la víctima de femicidio en Merlo apuntó contra su padre: "Desde chico fue violento" Ernesto Tesio habló tras el crimen de su madre, Silvia Beatriz Mina, ocurrido en una vivienda del Gran Buenos Aires. Rechazó el relato de su progenitor, Marcelo Tesio, quien quedó detenido acusado por la muerte de su esposa. Por Agregar C5N en









Silvia Beatriz Mena, quien fue hallada muerta por su hijo, junto a su marido, Marcelo Tesio, sospechoso. Web

El hijo de Silvia Beatriz Mina se expresó tras el presunto femicidio de su madre, que murió tras un ataque a los 62 años en una vivienda de Merlo durante la madrugada del domingo, y apuntó directamente contra su padre, Marcelo Tesio, detenido por el crimen: "Es un psicópata", sostuvo ante los medios y agregó: "Desde chico fue violento".

Ernesto confirmó que fue su padre quien lo llamó para comunicarle lo ocurrido, aunque la forma en que recibió la noticia lo impactó desde el primer momento: "Me dijo 'se nos fue la vieja'". Poco después llegó a la vivienda de Merlo junto a su hija y su sobrina, y encontró a Silvia sin vida en una habitación.

Brutal femicidio en Merlo: la palabra del hijo



"Me dijo: 'Estábamos comiendo pan con queso, discutimos y se me fue la mano'".

"Esta vida de violencia existió desde que era chico".



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/dPZ3RnES63 — C5N (@C5N) September 7, 2026 Según contó Ernesto, su padre le explicó que todo comenzó con una discusión mientras comían pan con queso y que Silvia lo había atacado antes de que "se le fuera la mano". Marcelo también le atribuyó las heridas que él tenía en el cuerpo a su esposa, pero su hijo rechazó esa explicación y sospechó que fueron autoinfligidas.

Otro detalle que generó sospechas en Ernesto fue el cuchillo encontrado junto al cuerpo de su madre, ya que aseguró que no estaba allí cuando ingresó por primera vez. Al regresar, sí lo vio junto a Silvia y planteó que su padre pudo haberlo colocado después del ataque: "La sangre estaba coagulada, por todo el quilombo supuse que la había matado hacía rato".

El femicida Marcelo Tesio con su víctima, Silvia Beatriz Mina. Web El hijo de la víctima también recordó que la violencia atravesó durante años la relación de sus padres y afirmó que Marcelo "desde chico fue violento", aunque sostuvo que las agresiones físicas habían cesado aproximadamente 10 años atrás y que, pese a ese antecedente, él había intentado reconstruir el vínculo familiar y aceptar nuevamente a su padre.