El hijo de la víctima de femicidio en Merlo apuntó contra su padre: "Desde chico fue violento"

El hijo de Silvia Beatriz Mina se expresó tras el presunto femicidio de su madre, que murió tras un ataque a los 62 años en una vivienda de Merlo durante la madrugada del domingo, y apuntó directamente contra su padre, Marcelo Tesio, detenido por el crimen: "Es un psicópata", sostuvo ante los medios y agregó: "Desde chico fue violento".
Ernesto confirmó que fue su padre quien lo llamó para comunicarle lo ocurrido, aunque la forma en que recibió la noticia lo impactó desde el primer momento: "Me dijo 'se nos fue la vieja'". Poco después llegó a la vivienda de Merlo junto a su hija y su sobrina, y encontró a Silvia sin vida en una habitación.
Según contó Ernesto, su padre le explicó que todo comenzó con una discusión mientras comían pan con queso y que Silvia lo había atacado antes de que "se le fuera la mano". Marcelo también le atribuyó las heridas que él tenía en el cuerpo a su esposa, pero su hijo rechazó esa explicación y sospechó que fueron autoinfligidas.
Otro detalle que generó sospechas en Ernesto fue el cuchillo encontrado junto al cuerpo de su madre, ya que aseguró que no estaba allí cuando ingresó por primera vez. Al regresar, sí lo vio junto a Silvia y planteó que su padre pudo haberlo colocado después del ataque: "La sangre estaba coagulada, por todo el quilombo supuse que la había matado hacía rato".
El femicida Marcelo Tesio con su víctima, Silvia Beatriz Mina.
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El hijo de la víctima también recordó que la violencia atravesó durante años la relación de sus padres y afirmó que Marcelo "desde chico fue violento", aunque sostuvo que las agresiones físicas habían cesado aproximadamente 10 años atrás y que, pese a ese antecedente, él había intentado reconstruir el vínculo familiar y aceptar nuevamente a su padre.
La víctima había celebrado casi 40 años de casada: "Era orgullo, no felicidad"
Silvia Beatriz Mina había celebrado en redes sociales sus 39 años de casada con Tesio con una foto de la pareja durante su casamiento donde remarca la elección del amor por sobre los obstáculos cotidianos. "Con esfuerzo, paciencia y mucho corazón, construimos lo más valioso: una familia", resaltaba la víctima en un posteo realizado en abril de este año que recuperó el medio Primer Plano Online.
La publicación de Silvia Beatriz Mina sobre los 39 años de casada con Marcelo Tesio en abril de 2026.
"Eso es orgullo, no es felicidad, es como batir un récord de cuánto estaban casados", sentenció Ernesto, el hijo de ambos que convivía con el matrimonio.