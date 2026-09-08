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Una inesperada traición sacude a la farándula: se separaron y él estaría con una amiga de su ex

Ella no se quedó callada cuando le preguntaron sobre la presunta relación y fue tajante: "Con todas las cosas que pasaron, no me sorprendería nada".

Un escándalo que sacude la farándula.

Un escándalo que sacude la farándula.

En las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre un supuesto romance entre Agustín "Cachete" Sierra y Mar Cosca, amiga de su expareja Fiorella Giménez, una versión que volvió a poner el foco en el conflicto entre los ex. Las especulaciones surgieron después de que Pochi de Gossipeame revelara en Puro Show que Cachete y Mar habrían sido vistos juntos en Las Leñas.

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Ante esta versión, Fiorella habló con el ciclo y fue contundente al referirse a la posibilidad de que exista un vínculo amoroso entre ellos. "No vi nada porque me concentro en mi vida, pero si ellos están saliendo realmente, sería de película o de novela. Hemos ido los tres juntos a recitales, compartimos muchas cosas y planes", expresó.

Hay rumores que vinculan a Cachete Sierra con Mar, amiga de Fiorella.

Hay rumores que vinculan a Cachete Sierra con Mar, amiga de Fiorella.

Si bien aseguró que prefiere pensar que entre ellos no existe un vínculo amoroso, la bailarina reconoció que hay situaciones anteriores a su separación que podrían hacerla dudar.

"Honestamente, con todas las cosas que pasaron que no fueron públicas, no me sorprendería nada, pero elijo creer en que son amigos. Si no es así, me merezco un mensaje de parte de los dos", señaló.

Además, habló del vínculo que ella tenía con Mar y explicó que habían compartido distintos momentos. "Teníamos un buen vínculo, no éramos íntimas amigas pero nos vimos un montón de veces y nos llevamos bien. Tengo mensajes de ella diciéndome 'amiga'", aseveró.

Uno de los viajes que hicieron juntos.

Uno de los viajes que hicieron juntos.

Qué dijo Fio Giménez sobre su exnovio Cachete Sierra

Después la bailarina se refirió a su ex, de quien se separó hace cinco meses: "Quiero confiar en la persona con quien yo compartí casi 5 años de relación, en que no sería capaz de estar saliendo con Mar. Quiero confiar en que son amigos. Si el tiempo confirma que no es así, habla más de ellos que de mí".

Captura de pantalla: internet

Captura de pantalla: internet

Lejos de alivianar los rumores, Giménez recordó el gesto que tuvo con Mar cuando terminó su relación y lo contrastó con una situación que ocurrió luego de su propia separación del actor. "Cuando ella se separó, le mandé un mensaje hermoso diciéndole 'Qué lastima, espero que estés bien', y cuando yo me separé ella subió mil fotos a su Instagram abrazada con quien hoy es mi ex", expuso.

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