Mario Pergolini se sinceró sobre su salud mental: "Pensar en la muerte me producía depresión y pánico"

El eterno rebelde de la televisión dijo que pudo superar la angustia de la muerte gracias a haber hecho terapia.

El reconocido conductor televisivo y empresario de medios de comunicación, Mario Pergolini, contó que tiempo atrás le afectó emocionalmente pensar en la muerte hasta el punto de padecer depresión y pánico. Pero su angustia pudo superarla después de trabajarla en terapia.

"Pensé en la muerte en una etapa de mi vida, lo cual te angustia. He pasado por depresión y pánico. Después, lo pude solucionar y lo logré con terapia", dijo Pergolini en un diálogo que mantuvo en el programa de stream Deja que entre el sol, el cual conduce en Vorterix, y que comparte con Nazareno Casero, Roberto Galati y Camila Fortunato.

"Ahora es algo que ni siquiera me importe" , sentenció el ex conductor de CQC. Luego, continuó: "No me importa si sucede mañana. No me frena nada. Es algo que va a pasar y no me importa. Pero creo que lo laburé después de mucho tiempo" , confió.

El tema de la muerte surgió a partir de Gabriela Genovese, una de las columnistas del programa y especialista en salud mental y longevidad . Ella fue quien le preguntó a Pergolini no solo si pensaba en el final de su vida, sino también porqué antes sí le importaba. "Bueno, supongo porque te angustia", respondió el empresario de medios.

"Por ahí también tenés cosas en juego, como hijos y familia", opinó Casero sobre el motivo por el cual Pergolini pudo haber sentido angustia por reconocer la inminencia de la muerte. Sin embargo, el dueño de Vorterix le replicó: "Es algo que te importa hasta un momento. Un hijo no siempre es igual. No es lo mismo el primero, que el segundo, que el tercero", aseguró.

"Ahora viene mi hijo Tomás, que es un hombre de treinta y pico de años. Mi relación con él de padre por supuesto existe, pero ya no es la misma. Yo ya no le puedo decir: 'No, Tomi, no hagas eso'", reflexionó Pergolini.

Un hombre rebelde que fue a terapia

A lo largo de su carrera, desde la Rock & Pop, hasta CQC, Pergolini ha forjado la imagen de un hombre rebelde de los medios. Pero en el último tiempo, se ha permitido hablar sobre algunas de las penas y batallas más duras de su vida.

Además de la angustia que le generó la idea de la muerte, este año se refirió a su lucha contra las drogas hace varios años atras.

En agosto pasado, durante una entrevista concedida a Catalina Dugli en su programa La Once Diez, Pergolini contó cómo había logrado abandonar las sustancias. "Cuando lo dejé, era muy joven todavía, y me había casado con alguien que nada que ver con el tema. Y cuando hubo que tomar una decisión de si armar una familia o no, todo fue muy claro", recordó.

“No fue sencillo. La verdad que no es una batalla sencilla, pero yo le digo siempre soy una muestra viviente de que son etapas que se pueden superar, que cuando estás en eso, te parece que nunca va a llegar, que no tenés salvación, pero es un trabajo”, reflexionó.

"Las adicciones en sí suelen tener una tasa de poco éxito de recuperación. Y si el contexto no te ayuda es muy difícil”, dijo Pergolini, quien está casado desde hace 34 años con la psicóloga y terapeuta Dolores Galán y es padre de tres hijos.