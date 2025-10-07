8 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Mario Pergolini se sinceró sobre su salud mental: "Pensar en la muerte me producía depresión y pánico"

El eterno rebelde de la televisión dijo que pudo superar la angustia de la muerte gracias a haber hecho terapia.

Por
Ahora ya no me importa

"Ahora ya no me importa", dijo Mario Pergolini sobre la muerte después de haberla tratado en terapia.

El reconocido conductor televisivo y empresario de medios de comunicación, Mario Pergolini, contó que tiempo atrás le afectó emocionalmente pensar en la muerte hasta el punto de padecer depresión y pánico. Pero su angustia pudo superarla después de trabajarla en terapia.

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.
Te puede interesar:

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

"Pensé en la muerte en una etapa de mi vida, lo cual te angustia. He pasado por depresión y pánico. Después, lo pude solucionar y lo logré con terapia", dijo Pergolini en un diálogo que mantuvo en el programa de stream Deja que entre el sol, el cual conduce en Vorterix, y que comparte con Nazareno Casero, Roberto Galati y Camila Fortunato.

"Ahora es algo que ni siquiera me importe", sentenció el ex conductor de CQC. Luego, continuó: "No me importa si sucede mañana. No me frena nada. Es algo que va a pasar y no me importa. Pero creo que lo laburé después de mucho tiempo", confió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Vorterix/status/1975570027085767121&partner=&hide_thread=false

El tema de la muerte surgió a partir de Gabriela Genovese, una de las columnistas del programa y especialista en salud mental y longevidad. Ella fue quien le preguntó a Pergolini no solo si pensaba en el final de su vida, sino también porqué antes sí le importaba. "Bueno, supongo porque te angustia", respondió el empresario de medios.

"Por ahí también tenés cosas en juego, como hijos y familia", opinó Casero sobre el motivo por el cual Pergolini pudo haber sentido angustia por reconocer la inminencia de la muerte. Sin embargo, el dueño de Vorterix le replicó: "Es algo que te importa hasta un momento. Un hijo no siempre es igual. No es lo mismo el primero, que el segundo, que el tercero", aseguró.

"Ahora viene mi hijo Tomás, que es un hombre de treinta y pico de años. Mi relación con él de padre por supuesto existe, pero ya no es la misma. Yo ya no le puedo decir: 'No, Tomi, no hagas eso'", reflexionó Pergolini.

Un hombre rebelde que fue a terapia

A lo largo de su carrera, desde la Rock & Pop, hasta CQC, Pergolini ha forjado la imagen de un hombre rebelde de los medios. Pero en el último tiempo, se ha permitido hablar sobre algunas de las penas y batallas más duras de su vida.

Además de la angustia que le generó la idea de la muerte, este año se refirió a su lucha contra las drogas hace varios años atras.

En agosto pasado, durante una entrevista concedida a Catalina Dugli en su programa La Once Diez, Pergolini contó cómo había logrado abandonar las sustancias. "Cuando lo dejé, era muy joven todavía, y me había casado con alguien que nada que ver con el tema. Y cuando hubo que tomar una decisión de si armar una familia o no, todo fue muy claro", recordó.

“No fue sencillo. La verdad que no es una batalla sencilla, pero yo le digo siempre soy una muestra viviente de que son etapas que se pueden superar, que cuando estás en eso, te parece que nunca va a llegar, que no tenés salvación, pero es un trabajo”, reflexionó.

"Las adicciones en sí suelen tener una tasa de poco éxito de recuperación. Y si el contexto no te ayuda es muy difícil”, dijo Pergolini, quien está casado desde hace 34 años con la psicóloga y terapeuta Dolores Galán y es padre de tres hijos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Paro sorpresivo en la línea H: cuándo deja de funcionar el servicio

Paro sorpresivo en la línea H: cuándo deja de funcionar el servicio

El hallazgo del cadáver ocurrió este martes en un camino rural apartado y cerca Mansilla, donde vivía la joven.

Quién era Daiana Mendieta, la joven asesinada y arrojada a un aljibe en Entre Ríos

Masanaga Kageyama era manager de las selecciones juveniles de Japón.

Condenaron a prisión a uno de los técnicos de la selección juvenil de Japón por consumir pornografía infantil

play

La madre de Morena denunció amenazas en el caso del triple femicidio en Florencio Varela

play

Femicidio de Daiana Mendieta: la investigación apuntan a que "murió por un disparo de arma de fuego"

Se puede mirar en vivo entre el 6 y 10 de octubre por YouTube.
play

Nuevo streaming del Conicet: lograron extraer la parte del pie de un dinosaurio

Rating Cero

Thiago sufrió un accidente de moto que lo llevó a luchar por su vida durante tres semanas.

Thiago Medina reveló el sueño que quiere cumplir tras salir de terapia intensiva: "La vida ahora cambió"

La China Suárez no volverá a Argentina y se quedará en Turquía con Mauro Icardi.

La China Suárez no volverá a Argentina: tomó una terminante decisión con Mauro Icardi

El artista de Hollywood decidió cambiar de vida por la crianza de sus hijos.

George Clooney reveló por qué se escapó de Hollywood a una granja: "Me preocupaba..."

Uno de los más queridos de Gran Hermano 2022-23 tuvo su peor momento.
play

El peor momento de un ex-Gran Hermano: "Me está destripando, ya está..."

Elizabeth Olsen, Gwyneth Paltrow y Scarlett Johansson llevan años fuera del UCM.
play

La actriz que regresa a Marvel luego de años de espera: "Siempre quiero volver..."

Louta fue el telonero argentino de Taylor Swift en Argentina.

Louta confesó cómo llegó a ser telonero de Taylor Swift: "Nos conocimos en una fiesta"

últimas noticias

Según datos del Gobierno, ya se detuvieron a 500 migrantes en Chicago.

Video: los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes migratorios en Chicago

Hace 14 minutos
Carlos Salvador Bilardo con cuatro campeones del mundo,

"El mejor de todos": la emotiva visita de los campeones del '86 a Bilardo

Hace 18 minutos
El abogado libertario subió con la camiseta de Español al escenario del Movistar Arena.

Deportivo Español echó del club al tecladista que tocó en el recital de Milei

Hace 47 minutos
Thiago sufrió un accidente de moto que lo llevó a luchar por su vida durante tres semanas.

Thiago Medina reveló el sueño que quiere cumplir tras salir de terapia intensiva: "La vida ahora cambió"

Hace 1 hora
Ahora ya no me importa, dijo Mario Pergolini sobre la muerte después de haberla tratado en terapia.

Pergolini se sinceró sobre su salud mental: "Pensar en la muerte me producía depresión y pánico"

Hace 1 hora