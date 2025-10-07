IR A
George Clooney reveló por qué se escapó de Hollywood a una granja: "Me preocupaba..."

El actor vive junto a su mujer y sus mellizos de 8 años en una finca en la Provenza francesa.

El artista de Hollywood decidió cambiar de vida por la crianza de sus hijos.

El artista de Hollywood decidió cambiar de vida por la crianza de sus hijos.

El actor George Clooney contó por qué tomó la decisión de salir de Hollywood para irse a vivir a una granja en Francia. Según contó, se fueron de Los Ángeles tras el nacimiento de Ella y Alexander, sus hijos de ocho años.

“Para ellos es como... no están con sus iPads, ¿sabes? Cenan con los adultos y tienen que recoger sus platos. Tienen una vida mucho mejor. Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood”, dijo.

El artista reveló en una entrevista en Esquire que él mismo pasó una parte de su infancia en una granja y que lo odiaba. Pero ahora que es padre decidió que es lo mejor para los niños que tuvo con la abogada la Amal Clooney.

El actor está casado desde 2014 con la prestigiosa abogada de 47 años

“Sentía que nunca iban a tener una oportunidad justa en la vida. En Francia, a la gente le da igual la fama. No quiero que vayan por ahí preocupados por los paparazis. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otras personas”, aseguró el intérprete de Ocean’s Eleven al medio español.

La propiedad en Fancia se convirtió en la residencia principal de la familia de Clooney

La familia vive desde 2021 en una finca en Brignoles, al sur de Francia. En el lugar hay una mansión del siglo XVIII de 900 metros cuadrados, con piscina y pista de tenis. Se extiende en 172 hectáreas de terreno, que incluyen bosques, un olivar, un viñedo, un lago y un campo de lavanda.

