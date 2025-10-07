Paro sorpresivo en la línea H: cuándo deja de funcionar el servicio La medida de fuerza es en protesta a un brutal ataque que sufrieron dos trabajadores. Por







Paro sorpresivo en la línea H: cuándo deja de funcionar el servicio

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegados) anunció la realización de medidas de “autodefensa” este martes en la Línea H, que implicarán la interrupción total del servicio desde las 21 horas hasta el cierre.

La decisión fue tomada luego de que un trabajador y una trabajadora fueran “violentamente atacados” en la estación Santa Fe mientras cumplían tareas en sus puestos. Según informó el gremio, uno de los empleados resultó herido con un arma blanca.

En un comunicado, la organización sindical advirtió sobre “la escalada de violencia en el ámbito del subterráneo y el Premetro” y reclamó tanto a la empresa concesionaria Emova “que se cumplan las condiciones necesarias de seguridad para que las y los trabajadores puedan cumplir con sus tareas y los usuarios puedan viajar con tranquilidad”.

Los Metrodelegados lamentaron los inconvenientes que la medida pueda generar entre los pasajeros, pero señalaron que el paro busca visibilizar un reclamo urgente por mayor seguridad en el transporte público.

Subte