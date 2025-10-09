Mariel Fernández recibió a Silvio Rodríguez en Moreno Hubo un homenaje al poeta cubano en el centro cultural La Chicharra, fundado en 2001, en medio de la crisis social y económica, como un espacio comunitario. Hoy participan más de 250 familias. Por







El cantautor cubano y la jefa comunal en el centro cultural del barrio San Norberto. Redes Sociales

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, recibió al cantautor Silvio Rodríguez en el centro cultural La Chicharra, en un homenaje a la memoria, la cultura, la educación y la organización popular.

El espacio comunitario fue fundado en 2001 por por la funcionaria junto a un grupo de jóvenes, en un contexto de crisis social y económica que nació con el objetivo de acompañar a las familias de Cuartel V. Con el tiempo se convirtió en un centro cultural de referencia en el que participan más de 250 familias.

La jefa comunal y el artista visitaron el Instituto Superior de Formación Docente N.º 179 Dr. Néstor Kirchner, al lado del centro cultural, fundado en 2012 a partir de una iniciativa del Movimiento Evita. Tiene la tarea de fortalecer la educación pública en una zona donde históricamente ha sido difícil cubrir los cargos docentes. Allí se dicta el Profesorado de Educación Primaria, y al día de hoy ya se recibieron más de 100 personas.

Fernández remarcó: “Imposible ocultar la emoción que tenemos de recibir a Silvio en nuestro barrio, San Norberto, en la localidad de Cuartel V siempre fue la más alejada del centro de Moreno, por lo tanto siempre la más postergada, pero eso tuvo otra consecuencia, que fue hacer mucha organización popular y mucha historia. Siempre digo que nadie lucha por lo que no ama, entonces nos tocaba amarnos profundamente y amar profundamente la historia de nuestro pueblo”.

Embed Un gran honor recibir a Silvio Rodriguez en el Centro Cultural La Chicharra, en San Norberto, nuestro barrio. En Cuartel V, la localidad más alejada del centro de Moreno y por mucho tiempo la más postergada, pero que también trajo mucha organización popular y mucha historia.



La… pic.twitter.com/5nKCxGBkqY — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) October 9, 2025