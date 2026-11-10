Quiénes son los cuatro jóvenes que hablaron con el papa León XIV en la vigilia en Palermo

Cristian, Agustina, Guadalupe y Franco tuvieron un momento para dialogar o preguntarle lo que quisieran al Sumo Pontífice desde el escenario montado en el Monumento de los Españoles.

El papa León XIV escuchó y dialogó con Cristian, Agustina, Guadalupe y Franco en la vigilia que se desarrolló en el Monumento de los Españoles en Palermo. El grupo de jóvenes le contó su historia o le realizó una pregunta al Sumo Pontífice desde un escenario a otro y Robert Francis Prevost respondió sus inquietudes.

León XIV reunió a más de un millón de jóvenes: música, historias de vida y un mensaje para las nuevas generaciones

Cristian es un joven de 25 años que se presentó como un joven en recuperación de adicciones, Agustina es una maestra de primaria que se mudó de la Ciudad de Buenos Aires hasta Río Negro para brindar apoyo escolar, Guadalupe es una correntina en pleno camino de consagración a Dios y Franco guía a los jóvenes en sus primeros pasos en la fe, es docente y periodista deportivo, y ayuda a los jóvenes que tienen discapacidades.

Agustín Cristian, de 25 años , compartió su conmovedora historia de vida frente al papa León XIV. Durante su testimonio, relató cómo el bullying que sufrió durante su infancia lo llevó a refugiarse en el alcohol y las drogas, hasta atravesar una profunda crisis personal que lo dejó viviendo durante varios meses en la calle.

El joven recordó que creció en una familia trabajadora, con padres que se esforzaban día y noche para brindarle una buena educación. Sin embargo, las diferencias económicas con sus compañeros de una escuela privada lo convirtieron en blanco de constantes burlas y situaciones de discriminación. “ El bullying que recibí durante tantos años me convirtió en un niño retraído y tímido”, confesó.

En medio de la soledad, comenzó a relacionarse con personas mayores que le ofrecían un sentido de pertenencia. Fue entonces cuando empezó a consumir alcohol y drogas para sentirse aceptado. “A los 15 años probé por primera vez la cocaína, ese fue el punto de arranque de una vida diferente. Pasé de ser una persona familiar a ser un personaje”, recordó.

Con el paso del tiempo, su adicción lo alejó de sus seres queridos y lo sumergió en una situación cada vez más difícil. La muerte de su abuelo, a quien consideraba uno de sus principales sostenes emocionales, marcó un punto de quiebre en su vida. “La muerte de mi abuelo me hizo tocar fondo”, expresó.

Tras abandonar su hogar, pasó varios meses viviendo en la calle, hasta que comenzó a reconocer su problema y transitar un proceso de recuperación. “Me llevó tiempo entender que estoy enfermo”, admitió.

Actualmente, encuentra en la fe un refugio para enfrentar sus momentos más difíciles. “Cuando me siento desbordado voy a la capilla, lo miro a Jesús y me quedo con él contándole todo lo que me pasa”, contó. Finalmente, dejó un mensaje de esperanza sobre su recuperación y la posibilidad de reconstruir su vida: “No puedo cambiar mi pasado, pero sí mi presente y mi futuro”.

Agustina Flores, la maestra que ayuda a niños vulnerables

Agustina Flores, maestra de primaria e inspirada por la figura de Santa Nazaria, compartió con el papa León XIV su experiencia acompañando a niños y familias de sectores vulnerables. Durante su intervención, habló sobre su compromiso con la educación y las dificultades que enfrenta cuando siente que sus esfuerzos no alcanzan para transformar la realidad de quienes más lo necesitan.

La joven contó que participa en actividades de apoyo escolar en barrios populares, una tarea que le permitió conocer de cerca las historias de chicos que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad, similares a las que relató Agustín Cristian. A partir de esa experiencia, manifestó su deseo de continuar acompañando a niños de distintos rincones del país y destacó la importancia de “encontrarnos con quienes están al borde del camino y caminar juntos”.

Sin embargo, reconoció que el trabajo solidario también está atravesado por momentos de impotencia. “Aún con compromiso y fe hay situaciones que se nos escapan de las manos”, reflexionó.

En ese contexto, aprovechó su encuentro con el Pontífice para plantearle una inquietud personal: cómo enfrentar la frustración cuando siente que todo lo que hacen por las personas más vulnerables no es suficiente.

León XIV escuchó su pregunta y le respondió con un mensaje de aliento: “Comprendo lo que sientes, sé que es duro, pero no pierdas la esperanza”. Luego, citó una enseñanza atribuida a San Ignacio de Loyola: “Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios”.

Finalmente, el Papa la alentó a continuar con su labor, incluso frente a las dificultades: “Tú haz cuanto puedas, pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los de los demás y cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan”.

Guadalupe, la joven correntina que decidió dedicar su vida a Dios

Guadalupe, oriunda de Corrientes, compartió frente al sumo pontífice su historia de vida y relató cómo, después de años de dudas, decidió convertirse en religiosa. Desde pequeña creció en una familia católica y participó en distintas actividades de su parroquia, aunque las constantes opiniones de su entorno sobre su vocación la llevaron a alejarse de esa posibilidad. “Muchas personas cercanas creían que yo debía ser monja y me lo repetían una y otra vez, pero la idea de que otro decidiera por mí me alejaba cada vez más de la vida religiosa”, confesó.

A los 26 años, mientras estudiaba en Buenos Aires, comenzó a recibir acompañamiento espiritual de un sacerdote, a quien finalmente le expresó su deseo de consagrarse a Dios y el temor de que ya fuera demasiado tarde. Sin embargo, recibió una respuesta que cambió su vida: “¿Quién te dijo que ya es tarde?”.

Aquella pregunta la impulsó a retomar su vocación y tomar la decisión de ingresar a la congregación de las Hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada. “Siempre pensé que mi historia era la de alguien que había llegado tarde. Hoy empiezo a descubrir que es la historia de un Dios que sabe esperar”, expresó emocionada frente al Pontífice.

León XIV, aprovechó el testimonio de Guada para hablarle a los jóvenes que sienten el deseo de consagrar su vida a Dios y los alentó a seguir su vocación: “Sé que hay muchos jóvenes que desean dar su vida a Cristo. Cristo siempre llama, no tengan miedo de responder”.

Franco Pugliese, el periodista que le planteó al Papa cómo combinar su fe con la vida cotidiana

Franco Pugliese, es periodista deportivo y docente. En este encuentro especial, compartió frente al papa su experiencia personal y el lugar que ocupa la religión en su vida. Relató cómo descubrió su fe durante la adolescencia y le planteó al Pontífice una inquietud que lo acompaña actualmente: cómo encontrar un equilibrio entre sus creencias, sus responsabilidades laborales y sus vínculos personales.

El joven comenzó su testimonio recordando su historia. Según contó, sus padres rezaron durante mucho tiempo a San Ramón Nonato para poder tener un hijo. “Mis papás le rezaron incansablemente a San Ramón Nonato para que yo pudiera venir a este mundo. Acá estoy, como uno de los infinitos milagros de este santo que cuida la vida”, expresó.

A los 15 años, mientras participaba de actividades misioneras en la parroquia San Ramón, vivió una experiencia espiritual que marcó profundamente su adolescencia y su manera de entender la vida. "Misionando, conocí el amor de Jesús y eso marcó mi vida”, recordó.

Además de desempeñarse como periodista deportivo y profesor de Catequesis y Literatura, también está de novio, disfruta de compartir tiempo con sus amigos y continúa involucrado en las actividades de su comunidad religiosa.

Sin embargo, reconoció que en ocasiones siente una contradicción entre su vida espiritual y las exigencias de su rutina diaria. “Jesús me cambió la vida, como se la cambió a Guadalupe, y yo también quiero seguirlo y no guardar nada, pero a veces siento que, por un lado, está mi vida de fe y Jesús, y por otro lado está mi vida laboral y cotidiana”, manifestó.

Frente a esa duda, decidió aprovechar el encuentro con el santo padre para hacerle una pregunta sobre cómo integrar ambas dimensiones de su vida sin tener que renunciar a ninguna. “Santo Padre, ¿cómo puedo hacer para integrar ambas realidades: el amor que siento en el hogar junto con las responsabilidades laborales y otras demandas del día a día?”, consultó.

Por su parte, el Papa le respondió a su pregunta: “Piensa en los años que Jesús pasó en Nazaret trabajando con sus manos y compartiendo la vida de una familia. El hijo de dios quiso vivir así, él nos enseñó que también en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con él, por eso no tenemos que vivir dos vidas: una para dios y otra para nuestras ocupaciones como si hubiera conflicto entre ellas”. Y dejó unas sabias palabras: “Hazlo con amor”.