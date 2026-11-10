Encuentro del papa León XIV con la juventud en Palermo: quiénes conducirán y qué artistas se presentarán Habrá un festival con música y animación desde las 16 conducido por dos periodistas en la previa a la llegada del Sumo Pontífice programada para las 20:15. El cronograma y las presentaciones. Agregar C5N en









El papa Léon XIV durante la misa en la Ciudad de Buenos Aires. Vatican News

La agenda del papa León XIV para este martes incluye un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles en Palermo, barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá un festival como previa a la llegada del Sumo Pontífice. Los periodistas Sofía Martínez y Nacho Girón conducirán el evento con cantantes invitados.

Sobre el escenario pasarán el guitarrista y cantautor Nahuel Pennisi, la cantante folclórica Maggie Cullen, el cantante rosarino de cumbia Valentino Merlo, la comunidad artística Buenos Aires por una Nueva Evangelización (Banuev) y la cantautora jujeña Tati Domínguez.

Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo y Tati Domínguez. Las presentaciones comenzarán a las 16, mientras que la llegada del Papa está prevista para las 20:15. La convocatoria está destinada especialmente a jóvenes de entre 15 y 35 años. Merlo ya compartió en Instagram videos realizando la prueba de sonido en el escenario dispuesto para el festival.

A Sofía Martínez y Nacho Girón también se le sumarán figuras del entretenimiento y las redes sociales como el actor Alan Madanes y el streamer Luquitas Rodríguez.

Desde el Episcopado señalaron que "el encuentro busca poner en el centro esas historias y esas voces. La pastoral juvenil procura acompañarlos en sus procesos vitales y reconocerlos como protagonistas de la vida de la Iglesia, con capacidad de aportar su propia mirada y de asumir responsabilidades en la comunidad y en la vida social con la fuerza transformadora del Evangelio".