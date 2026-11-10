10 de noviembre de 2026 Inicio
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Del recuerdo a Francisco al mensaje ante León XIV: la emotiva participación de Luquitas Rodríguez en la vigilia juvenil

El humorista y streamer estuvo presente en el encuentro en Palermo, donde evocó su especial vínculo con Jorge Bergoglio en la previa y luego brindó un sentido discurso sobre el arte y la fe frente al Sumo Pontífice.

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El querido Luquitas Rodríguez fue uno de los jóvenes que disertó ante el Sumo Pontífice.

El querido Luquitas Rodríguez fue uno de los jóvenes que disertó ante el Sumo Pontífice.

El conductor y streamer Lucas "Luquitas" Rodríguez formó parte de los momentos centrales de la vigilia con jóvenes junto al papa León XIV celebrada en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Ante un millón de personas, congregada a la espera de la llegada de la comitiva vaticana, la presencia del influencer aportó un testimonio íntimo y una reflexión profunda sobre la fe y la cultura.

El Papa León XIV en Palermo ante una multitud de jóvenes. 
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Durante la previa al evento principal, Rodríguez dialogó con los medios presentes y compartió un emotivo recuerdo sobre su encuentro con el papa Francisco. El streamer relató cómo esa experiencia en Roma transformó su vida espiritual, destacando que tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta al Pontífice argentino y afirmando que la figura de Bergoglio lo marcó de manera determinante, sintiéndolo "casi como un abuelo de todos".

En ese sentido, Luquitas profundizó sobre el impacto personal de aquel viaje al revelar que se bautizó en la capital italiana al año siguiente de conocer a Francisco, precisamente el mismo fin de semana en que se produjo la partida del Papa argentino. Por esta razón, el conductor remarcó el orgullo nacional por el liderazgo de Bergoglio y definió su participación en la vigilia juvenil como una "continuidad" de ese camino de fe.

Posteriormente, en el escenario principal y ante la mirada directa del papa León XIV, Luquitas Rodríguez encabezó la previa de las presentaciones musicales con un discurso enfocado en el valor del arte. Durante su intervención ante el Sumo Pontífice, pronunció la frase "lo sagrado está en lo profundo de lo humano" y sostuvo que, al contemplar un cuadro, escuchar música o ver una película, el arte verdadero nos saca de nosotros mismos o nos lleva a lo más profundo.

Para cerrar su alocución frente al Santo Padre, Rodríguez afirmó que el arte "nos hace mejores, más humanos y más divinos". Asimismo, resaltó la estrecha relación entre la creación artística y la espiritualidad en la cultura argentina, invocando el poema fundacional del Martín Fierro para sellar una exposición que unió fe, cultura e identidad.

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