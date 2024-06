Marcha y corte total en Avellaneda a 22 años del crimen de Kosteki y Santillán

Varias organizaciones sociales y de derechos humanos se manifiestan en un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda. Se registra congestión en la zona, aunque sus referentes aclararon que no van a avanzar sobre el puente Pueyrredón para no generar ningún tipo de enfrentamiento con la Policía Federal.

Las organizaciones sociales aclararon que van a leer un documento y no van a subir sobre el puente.

Los organizadores adelantaron a C5N que la idea de la manifestación no era generar ningún tipo de enfrentamiento con la Policía Federal, por lo que no avanzaron sobre el Puente Pueyrredón. Desde allí, el periodista Alejandro Moreyra, informó que "no quieren cruzarse con la Policía Federal ni con la Prefectura. Van a avanzar hasta un escenario donde leerán un documento y luego van a desconcentrar".