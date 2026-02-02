Mar del Plata se prepara para recibir el 8° Encuentro Internacional de Harley-Davidson El evento se hará del 5 al 8 de febrero y reunirá a más de 100 motos de la mítica marca estadounidense provenientes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. Por + Seguir en







Más de 100 motos participarán del evento en La Feliz.

Mar del Plata se prepara para recibir la octava edición del Encuentro Internacional del Harley Club, un evento que del 5 al 8 de febrero reunirá a más de 100 motocicletas de la mítica marca estadounidense. La propuesta, declarada de interés turístico municipal, contará con la participación de 150 entusiastas provenientes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Bajo el lema "Mar, Campo y Pasión Harley", la edición 2026 tendrá como centro de operaciones al emblemático Gran Hotel Provincial. Las actividades comenzarán este jueves con una recepción frente al mar en Quba Café y una cena de bienvenida en el Hard Rock Café, marcando el inicio de una cita ya clásica del calendario estival.

El viernes, la delegación partirá en caravana hacia una estancia en la localidad de Otamendi para disfrutar de un almuerzo tradicional. Por la noche, los motociclistas recorrerán la zona comercial de calle Alem, donde contarán con guías especializados para orientar a los visitantes extranjeros en su paso por los distintos puntos gastronómicos de la ciudad.

La organización del evento destaca el esfuerzo logístico detrás de la convocatoria internacional. “Será una gran fiesta. Somos una organización sin fines de lucro, así que todo es a pulmón, no ganamos dinero con esto”, señaló Ricardo Rackiewicz, presidente del Harley Club Mar del Plata, al diario La Capital.

Música, gastronomía y entrega de premios El último día de acción se trasladará a la zona de Casa Pampa Playa, donde los participantes compartirán una jornada de mariscos y barra libre que incluirá la entrega de premios. El evento culminará con una cena de gala en el salón principal del hotel sede, consolidando los lazos entre las delegaciones regionales.

El cronograma estará ambientado por una fuerte impronta musical que incluirá las actuaciones en vivo de las bandas Out of Control, Puntocom y El Grito del Gato. Además, la DJ Camilla Quercioli será la encargada de musicalizar las diversas instancias del encuentro para reforzar el clima festivo que caracteriza a la marca. El desfile de las columnas de motos se perfila nuevamente como el momento más convocante para el público general, atrayendo a miles de curiosos y fotógrafos.