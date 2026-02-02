2 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Mar del Plata se prepara para recibir el 8° Encuentro Internacional de Harley-Davidson

El evento se hará del 5 al 8 de febrero y reunirá a más de 100 motos de la mítica marca estadounidense provenientes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Por
Más de 100 motos participarán del evento en La Feliz.

Más de 100 motos participarán del evento en La Feliz.

Mar del Plata se prepara para recibir la octava edición del Encuentro Internacional del Harley Club, un evento que del 5 al 8 de febrero reunirá a más de 100 motocicletas de la mítica marca estadounidense. La propuesta, declarada de interés turístico municipal, contará con la participación de 150 entusiastas provenientes de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El dulce de leche fue recuperado por la Policía.
Te puede interesar:

Estafa en Mar del Plata: se robaron $4 millones en potes de dulce de leche

Bajo el lema "Mar, Campo y Pasión Harley", la edición 2026 tendrá como centro de operaciones al emblemático Gran Hotel Provincial. Las actividades comenzarán este jueves con una recepción frente al mar en Quba Café y una cena de bienvenida en el Hard Rock Café, marcando el inicio de una cita ya clásica del calendario estival.

El viernes, la delegación partirá en caravana hacia una estancia en la localidad de Otamendi para disfrutar de un almuerzo tradicional. Por la noche, los motociclistas recorrerán la zona comercial de calle Alem, donde contarán con guías especializados para orientar a los visitantes extranjeros en su paso por los distintos puntos gastronómicos de la ciudad.

La organización del evento destaca el esfuerzo logístico detrás de la convocatoria internacional. “Será una gran fiesta. Somos una organización sin fines de lucro, así que todo es a pulmón, no ganamos dinero con esto”, señaló Ricardo Rackiewicz, presidente del Harley Club Mar del Plata, al diario La Capital.

Música, gastronomía y entrega de premios

El último día de acción se trasladará a la zona de Casa Pampa Playa, donde los participantes compartirán una jornada de mariscos y barra libre que incluirá la entrega de premios. El evento culminará con una cena de gala en el salón principal del hotel sede, consolidando los lazos entre las delegaciones regionales.

El cronograma estará ambientado por una fuerte impronta musical que incluirá las actuaciones en vivo de las bandas Out of Control, Puntocom y El Grito del Gato. Además, la DJ Camilla Quercioli será la encargada de musicalizar las diversas instancias del encuentro para reforzar el clima festivo que caracteriza a la marca.

El desfile de las columnas de motos se perfila nuevamente como el momento más convocante para el público general, atrayendo a miles de curiosos y fotógrafos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La joven que portaba un arma de guerra en Punta Mogotes quedó detenida en la Unidad Penal N° 50 de Batán.

Mar del Plata: detuvieron a una joven que tenía un arma de guerra cargada en la playa

El choque se produjo en la intersección de la avenida Luro y la calle Angelelli.

Mar del Plata: escapaba de la Policía, chocó contra un patrullero y murió

Lali Espósito y Javier Milei.
play

Fátima Florez reveló que Javier Milei escucha temas de Lali Espósito: "Es un artista"

Aseguran que la modelo prohibió el ingreso del actor al hospital.

Crisis total: revelaron un pedido de María Susini contra Facundo Arana en un extraño episodio

play

Tensión en la llegada de Milei al ensayo con Fátima Florez

play

Milei en la Derecha Fest: "Argentina está demostrando que el verdadero camino es el liberal libertario"

Rating Cero

Stranger Things: Relatos del 85.
play

"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Desde el entorno del exfutbolista defienden su imagen y aseguran que es un buen padre.

El entorno de Martín Demichelis rompió el silencio sobre las acusaciones de su rol como padre

China Suárez.
play

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Esta precuela de una saga distópica que se hizo famosa llegó a Netflix y ya es tendencia.
play

Esta precuela de una saga de futuro distópico que se hizo famosa llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

El casamiento se había celebrado en abril de 2011 en Beverly Hills, en una ceremonia íntima rodeada de allegados.

El actor Rob Schneider se divorció después de 15 años: ¿qué fue lo que pasó?

El 12 de septiembre de 2025 se estrenó ‘El cautivo’, la segunda película española más vista del año pasado en cines después de ‘Padre no hay más que uno 5′. Es obra de Alejandro Amenábar (’Abre los ojos’, ‘Los otros’, ‘Mar adentro’) y trata sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes Saavedra.
play

El cautivo es la famosa película española que llegó a Netflix y ya está en tendencias: ¿de qué se trata?

últimas noticias

Esteban Paulón en la Cámara de Diputados.

Diputados: piden un informe al Gobierno sobre la suspensión de la actualización del IPC

Hace 10 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 3 de febrero

Hace 18 minutos
Los envíos de coparticipación a las provincias cayeron un 8%.

La recaudación tributaria tuvo una caída real del 7,6% en el primer mes del año

Hace 1 hora
play
Stranger Things: Relatos del 85.

"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Hace 1 hora
La fiscal Mónica Ferre dispuso que el agresor quede alojado en el Centro de Detención de Menores de Dolores.

El adolescente acusado del brutal ataque a Thiago en Pinamar se negó a declarar

Hace 1 hora