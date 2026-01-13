13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Ola gigante en Mar del Plata: descartan que haya sido un meteotsunami y revelan la posible causa del fenómeno

Un especialista en seguridad de navegación advirtió que el fuerte oleaje registrado en parte de la Costa Atlántica no responde a causas meteorológicas, sino que se debió a "una falla tectónica en Sierra de los Padres".

Por
Mar del Plata se vio sacudida por una ola de enormes dimensiones.

Mar del Plata se vio sacudida por una ola de enormes dimensiones.

El especialista en seguridad de la navegación Alejandro Kalfayan descartó que el fuerte oleaje registrado este lunes en Mar Chiquita y Mar del Plata responda a causas meteorológicas. Según el experto, “no hay elementos para certificar” que el fenómeno haya sido un meteotsunami, desplazando la atención hacia factores geológicos de la región.

Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica
Te puede interesar:

Los videos más impactantes del meteotsunami que provocó una muerte y varios heridos en la costa atlántica

A través de un análisis técnico, Kalfayan sostuvo que el evento obedeció “muy probablemente” a una falla tectónica en la zona de Sierra de los Padres. Fundamentó su postura en la ausencia de condiciones climáticas extremas que suelen preceder a los tsunamis meteorológicos, los cuales dependen de cambios bruscos en la presión atmosférica.

Para respaldar su hipótesis, el especialista señaló que durante la jornada “los vientos fueron muy calmos, no hubo variación importante de vientos”. Esta estabilidad atmosférica contradice la dinámica habitual de los meteotsunamis, que requieren ráfagas o frentes de tormenta específicos para generar ondas de marea de gran magnitud.

Asimismo, Kalfayan destacó la falta de anomalías en los niveles oceánicos oficiales previos al suceso. “Tampoco se observa, según los registros del servicio de Hidrografía Naval, una diferencia de marea en el horario que se reporta esta ola grande”, precisó, descartando así una incidencia astronómica o mareológica convencional.

Finalmente, el análisis sugiere que la falla tectónica se extendió “mar adentro” provocando el desplazamiento hídrico. El experto describió que el fenómeno se manifestó cuando el mar “se retiró por unos minutos e ingresó repentinamente”, un comportamiento característico de los movimientos sísmicos submarinos que impactan en la línea costera.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

meteotsunami en mar del plata: el antecedente de 1954 que causo panico en playa bristol

Meteotsunami en Mar del Plata: el antecedente de 1954 que causó pánico en Playa Bristol

play

Un muerto, decenas de heridos y un infartado tras una súper ola que sacudió la Costa Atlántica

Algunos bañistas debieron ser rescatados por guardavidas.

Video: así fue la ola gigante que causó una tragedia en Mar Chiquita

Video: violenta pelea entre churreros y vendedores ambulantes en Mar Azul

Video: violenta pelea entre churreros y vendedores ambulantes en Mar Azul

La balacera provocó el vuelco del auto.

Mar del Plata: asesinaron a un joven de 16 años de un balazo en la cabeza

Dante Spinetta en Bendu Arena, el nuevo multiespacio de Mar del Plata.

Con un show de Dante Spinetta abrió sus puertas Bendu Arena, el nuevo multiespacio de Mar del Plata

Rating Cero

Luciano Castro está envuelto en un escándalo por la infidelidad a Griselda Siciliani.

Luciano Castro y otra infidelidad: apareció una tercera en discordia en plena crisis con Griselda Siciliani

Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y la elogió por su perfecta imitación.

Fátima Florez, entre las obras más vistas de Mar del Plata: el guiño de una figura del Gobierno

Julio Iglesias.
play

El crudo relato de una de las denunciantes de Julio Iglesias: "Me usaba casi todas las noches"

La película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los próximos Premios Oscar.

"Belén", de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya como mejor película iberoamericana

La nueva serie de Netflix en 2026. 
play

Hoy en Netflix: tiene 8 capítulos y es la versión latina de Emily in Paris

Con este lanzamiento, Stranger Things demuestra que su historia no termina del todo: sigue viva en la memoria colectiva y en el vínculo emocional con su audiencia.
play

Este documental del cierre de una histórica serie de Netflix está emocionando a todos: cuál es

últimas noticias

El joven de 29 años cayó al agua desde la escollera.

Video: el momento en el que los rescatistas intentaron salvarle la vida al hombre que se ahogó en Mar Chiquita

Hace 8 minutos
Luciano Castro está envuelto en un escándalo por la infidelidad a Griselda Siciliani.

Luciano Castro y otra infidelidad: apareció una tercera en discordia en plena crisis con Griselda Siciliani

Hace 8 minutos
Selección Argentina: lanzan nueva colección indumentaria en homenaje al debut de Lionel Messi en 2006

Selección argentina: lanzan nueva colección indumentaria en homenaje al debut de Lionel Messi en 2006

Hace 9 minutos
Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y la elogió por su perfecta imitación.

Fátima Florez, entre las obras más vistas de Mar del Plata: el guiño de una figura del Gobierno

Hace 22 minutos
Mar del Plata se vio sacudida por una ola de enormes dimensiones.

Ola gigante en Mar del Plata: descartan que haya sido un meteotsunami y revelan la posible causa del fenómeno

Hace 32 minutos