Ola gigante en Mar del Plata: descartan que haya sido un meteotsunami y revelan la posible causa del fenómeno Un especialista en seguridad de navegación advirtió que el fuerte oleaje registrado en parte de la Costa Atlántica no responde a causas meteorológicas, sino que se debió a "una falla tectónica en Sierra de los Padres".







Mar del Plata se vio sacudida por una ola de enormes dimensiones.

El especialista en seguridad de la navegación Alejandro Kalfayan descartó que el fuerte oleaje registrado este lunes en Mar Chiquita y Mar del Plata responda a causas meteorológicas. Según el experto, “no hay elementos para certificar” que el fenómeno haya sido un meteotsunami, desplazando la atención hacia factores geológicos de la región.

A través de un análisis técnico, Kalfayan sostuvo que el evento obedeció “muy probablemente” a una falla tectónica en la zona de Sierra de los Padres. Fundamentó su postura en la ausencia de condiciones climáticas extremas que suelen preceder a los tsunamis meteorológicos, los cuales dependen de cambios bruscos en la presión atmosférica.

Para respaldar su hipótesis, el especialista señaló que durante la jornada “los vientos fueron muy calmos, no hubo variación importante de vientos”. Esta estabilidad atmosférica contradice la dinámica habitual de los meteotsunamis, que requieren ráfagas o frentes de tormenta específicos para generar ondas de marea de gran magnitud.

Asimismo, Kalfayan destacó la falta de anomalías en los niveles oceánicos oficiales previos al suceso. “Tampoco se observa, según los registros del servicio de Hidrografía Naval, una diferencia de marea en el horario que se reporta esta ola grande”, precisó, descartando así una incidencia astronómica o mareológica convencional.

Finalmente, el análisis sugiere que la falla tectónica se extendió “mar adentro” provocando el desplazamiento hídrico. El experto describió que el fenómeno se manifestó cuando el mar “se retiró por unos minutos e ingresó repentinamente”, un comportamiento característico de los movimientos sísmicos submarinos que impactan en la línea costera.

