Mar del Plata: desalojaron los puestos de "La Saladita" en la rambla Por orden de la Justicia Federal, la Prefectura Naval Argentina avanzó con topadoras y palas mecánicas sobre la Feria de la Bristol. Al menos 170 puestos, en su mayoría se dedicaba a la venta de indumentaria de todo tipo. Esto generó un conflicto en el marco de una causa que investiga la infracción a la Ley de Marcas. Por + Seguir en







La Prefectura Naval realizó un gran operativo en la zona. Captura redes sociales.

En medio de un gran operativo, la Prefectura Naval Argentina estableció desalojó los puestos de "La Saladita" en la rambla de Mar del Plata. Más de 100 efectivos participaron durante la noche y madrugada del jueves con topadoras y palas mecánicas sobre la Feria de la Bristol.

Las imágenes tras el paso de las topadoras y palas mecánicas sobre la feria son apocalípticas: puestos de madera tirados y desarmados entre el cemento y la arena. Desde Mar del Plata, la periodista Natalia Muñóz informó para C5N que "alrededor de 100 efectivos de Prefectura junto con agentes de ARCA, bajo órdenes del juez Santiago Inchausti de la Justicia Federal, realizaron allanamientos y desmantelamientos de algunos de los casi 170 puestos que existían".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2044752004870709634&partner=&hide_thread=false Mar del Plata: sacaron "La Saladita" de La Bristol



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/WrrjOeee37 — C5N (@C5N) April 16, 2026 "En su mayoría, que se dedicaban a la venta de indumentaria de todo tipo, ese es el punto de conflicto, ya que la Justicia dice que accionó en el marco de una causa que investiga infracciones a la Ley de Marcas 22.362, que es la que regula el comercio de productos falsificados", explicó Natalia.

"A esto se suma una denuncia que realizó el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, a finales de 2024", añadió. No todos los puestos vendían indumentarias, durante la madrugada las autoridades dejaron pasar a los feriantes que comercializaban otros productos como juguetes, tuppers, artesanías, mates, etc.

En cuanto a los puesteros y emprendedores que trabajaban en la feria, todavía no se sabe qué va a pasar con ellos, la periodista aseguró que "la situación es de angustia, lo han perdido todo, perdieron su fuente de ingresos. La sorpresa de ver tal despliegue y que comenzaron a llevarse la mercadería".

"Con el paso de las horas, algunos pudieron retirar algún material propio, pero no gran caudal", añadió. La feria funcionaba con un permiso precario desde hace 25 años en la zona de la Bristol. Los impresionantes videos del desalojo de la "Saladita" de la Bristol Embed Fin a la "La Saladita" de La Rambla. Durante la madrugada desmantelaron 70 puestos de la feria. pic.twitter.com/HmhZejfSYN — 10Noticias (@10noticiasmdq) April 16, 2026