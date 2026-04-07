Video: no pudo sacar el pie del acelerador de la moto, tiró la puerta de su casa y causó serios destrozos Una mujer se llevó el susto de su vida después de que su marido ingresara al comedor con el vehículo andando. "No podía frenar", explicó el hombre. Por + Seguir en







La moto causó destrozos en el comedor de la propiedad.

Una escena insólita y cargada de tensión se vivió en una casa de Mar del Plata, cuando un hombre intentó guardar su moto dentro de la vivienda, como hacía habitualmente para evitar robos, pero una falla mecánica terminó provocando un verdadero desastre.

Según contaron los dueños de la casa, el conductor llegó a su domicilio y quiso ingresar el vehículo en el comedor, pero el acelerador se trabó y la moto quedó completamente fuera de control. Sin posibilidad de frenarla, terminó derribando la puerta de entrada, embistiendo una bicicleta y avanzando sin control hasta el interior de la vivienda.

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El vehículo nunca dejó de acelerar y fuera de control tiró la puerta… pic.twitter.com/mdwNUuViiJ — 24con (@24conurbano) April 7, 2026 De acuerdo con lo que se pudo apreciar en las cámaras de seguridad del interior de la casa, el recorrido finalizó en el living, donde impactó contra distintos muebles y causó importantes destrozos. Entre los daños más visibles, el mueble que sostenía el televisor sufrió un fuerte impacto, cayó al piso y quedó completamente destruido.

La situación generó un fuerte susto en la familia. “Ay, Dios mío, qué susto”, alcanzó a decir la mujer, visiblemente impactada, mientras se tapaba el rostro. Luego, al ver a su pareja, intentó llevarle calma: “¿Te lastimaste? Si no te hiciste nada, no pasa nada”.

Por su parte, el hombre explicó lo ocurrido con evidente nerviosismo después de los destrozos que causó en la casa: “No la podía frenar, se me trabó el acelerador”.