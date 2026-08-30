El noveno mes del año comenzará con una nueva tanda de incrementos que impactará en los gastos de los hogares. Colectivos, trenes, subte, peajes, colegios y algunas prepagas tendrán subas superiores al 2,1% de inflación de julio.

Septiembre llega con nuevos aumentos: transporte, alquileres, prepagas y servicios que subirán de precio

Septiembre comenzará con una nueva ronda de aumentos que volverá a presionar sobre el presupuesto de las familias. Desde el martes 1°, habrá incrementos en el transporte público, las cuotas de medicina prepaga, los colegios privados, los peajes y distintos servicios.

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En varios de estos rubros, las actualizaciones estarán por encima de la inflación, que en julio fue del 2,1% según el Indec. Algunos ajustes responden a fórmulas automáticas vinculadas al IPC, mientras que otros fueron establecidos por organismos reguladores, gobiernos provinciales o las propias empresas.

Estos son los principales aumentos previstos para septiembre:

Las tarifas de los colectivos que circulan bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires subirán 4,1%. El boleto mínimo con SUBE registrada pasará a $887,99, mientras que el valor para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros será de $986,70.

En las líneas provinciales, el incremento será de 4,3%. El boleto mínimo quedará en $1.158,97 y llegará hasta $2.043,84 para los recorridos de más de 27 kilómetros.

Aumentos de septiembre: boleto de tren

El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tendrá un aumento de 14,29%. De esta manera, con SUBE registrada pasará de $420 a $480.

Se trata del último tramo del esquema de actualización autorizado por el Gobierno nacional.

Aumentos de septiembre: subte

El pasaje del subte porteño aumentará 4,1% y llegará a $1.753 con SUBE registrada. Para quienes tengan la tarjeta sin registrar, el valor será de $2.541,10.

También se actualizará el Premetro, cuyo boleto costará $613,55.

Aumentos de septiembre: peajes

Los peajes de las autopistas porteñas administradas por AUSA subirán 4,1%.

Para vehículos livianos, en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno el valor será de $4.707,81 en horario normal y de $6.671,74 durante la hora pico.

En Illia, Sarmiento y Salguero, el peaje costará $1.961,39 fuera de hora pico y $2.773,69 en los períodos de mayor circulación.

Aumentos de septiembre: prepagas

Las cuotas de medicina prepaga tendrán aumentos que, según la empresa y el plan, irán desde 1,9% hasta 3,11%.

OSDE aplicará subas de entre 1,9% y 2,3%; Avalian aumentará 2,5%; Hospital Italiano, 2,1%; Hospital Alemán, 2,36%; Swiss Medical, 2,2%; Sancor Salud, entre 2,41% y 3,11%; Galeno, entre 2,3% y 2,8%; y Omint, hasta 2,9%.

Aumentos de septiembre: alquileres

Los contratos de alquiler que todavía se actualizan mediante el IPC tendrán diferentes incrementos según la periodicidad acordada entre propietario e inquilino.

Para contratos con actualización trimestral, el aumento de septiembre será de 6,22%, mientras que para los cuatrimestrales llegará a 8,99%.

En los contratos alcanzados por la antigua Ley de Alquileres, en tanto, el ajuste anual mediante el ICL será de 35,52%.

Aumentos de septiembre: colegios privados

Las cuotas de los colegios privados también tendrán aumentos. En la Ciudad de Buenos Aires, las instituciones con aporte estatal podrán aplicar una suba de hasta 4,2%.

En la provincia de Buenos Aires, el incremento autorizado para septiembre será de 2,5%.

Aumentos de septiembre: agua

La tarifa de AySA tendrá una nueva actualización en septiembre. El tope del 3% mensual que estuvo vigente entre mayo y agosto dejará de aplicarse.

El nuevo valor surgirá de la fórmula de actualización basada en el Coeficiente de Modificación K. El porcentaje definitivo todavía debe conocerse.

Aumentos de septiembre: luz y gas

Las tarifas de electricidad y gas también tendrán modificaciones durante septiembre, aunque al cierre de agosto todavía no se conocían los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN.

Además, desde septiembre se reducirá de 300 a 150 kWh el tope de consumo subsidiado para determinados usuarios, lo que puede incrementar el impacto de la factura para quienes superen ese límite.

Aumentos de septiembre: internet, cable y telefonía

Las empresas de telecomunicaciones comenzaron a comunicar nuevos ajustes para septiembre. Los incrementos rondarán el 2,5%, aunque el porcentaje final dependerá de la compañía y del servicio contratado.

De esta manera, septiembre comenzará con una batería de aumentos que, en varios de los principales gastos mensuales, superará la inflación del 2,1% registrada en julio. Mientras algunos valores ya están definidos, todavía resta conocer los nuevos cuadros de electricidad, gas y agua.