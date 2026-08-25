Violenta entradera en Mar del Plata: tres delincuentes golpearon a un hombre con un palo de hockey Los ladrones se dieron a la fuga y, luego de que la Policía los persiguiera, los oficiales detuvieron a un joven de 16 años y recuperaron la camioneta familiar. Por Agregar C5N en









La familia vivió 8 minutos de terror.

Una familia del barrio San Carlos, en Mar del Plata fue víctima de un violento asalto. Tres delincuentes encapuchados interceptaron al dueño de casa en el momento en que ingresaba con su camioneta y terminaron escapando con el vehículo.

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 en una vivienda ubicada en Vieytes al 400. Un hombre de 33 años ingresaba a su domicilio en una Volkswagen Amarok gris claro cuando fue abordado por tres hombres encapuchados y con guantes. Aunque no exhibieron armas de fuego, redujeron a la víctima y lo obligaron a entrar a la propiedad, donde se encontraba su esposa.

Según registros en video, el asalto duró unos ocho minutos. Los asaltantes separaron a la pareja: encerraron a la mujer en la cocina mientras que al hombre lo golpearon con un palo de hockey para exigirle dinero y objetos de valor. Tras conseguir el botín, huyeron en la camioneta de las víctimas. Si bien asistió personal policial al lugar, los damnificados no requirieron traslado médico.

Tras la denuncia, la Comisaría Novena y la UFIJE N° 13 iniciaron la investigación. Mediante el análisis de cámaras privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), las fuerzas de seguridad localizaron el rodado en la intersección de Antártida Argentina y Tomás Yemehue.

Con el apoyo del Comando Sur, se desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar la Amarok en Olazar y Manrique. Al verse acorralados, los dos ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie.

Un adolescente de 16 años fue aprehendido y notificado por el delito de robo agravado en poblado y en banda y por el uso de arma impropia. Su acompañante logró darse a la fuga, sumándose a las tareas de búsqueda para identificar a todos los integrantes de la banda.