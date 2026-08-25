25 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Violenta entradera en Mar del Plata: tres delincuentes golpearon a un hombre con un palo de hockey

Los ladrones se dieron a la fuga y, luego de que la Policía los persiguiera, los oficiales detuvieron a un joven de 16 años y recuperaron la camioneta familiar.

Por

La familia vivió 8 minutos de terror.

Una familia del barrio San Carlos, en Mar del Plata fue víctima de un violento asalto. Tres delincuentes encapuchados interceptaron al dueño de casa en el momento en que ingresaba con su camioneta y terminaron escapando con el vehículo.

El hombre tenía 32 años.
Te puede interesar:

Un hombre murió aplastado por la compactadora de un camión de basura

El hecho ocurrió cerca de las 10:00 en una vivienda ubicada en Vieytes al 400. Un hombre de 33 años ingresaba a su domicilio en una Volkswagen Amarok gris claro cuando fue abordado por tres hombres encapuchados y con guantes. Aunque no exhibieron armas de fuego, redujeron a la víctima y lo obligaron a entrar a la propiedad, donde se encontraba su esposa.

Según registros en video, el asalto duró unos ocho minutos. Los asaltantes separaron a la pareja: encerraron a la mujer en la cocina mientras que al hombre lo golpearon con un palo de hockey para exigirle dinero y objetos de valor. Tras conseguir el botín, huyeron en la camioneta de las víctimas. Si bien asistió personal policial al lugar, los damnificados no requirieron traslado médico.

Tras la denuncia, la Comisaría Novena y la UFIJE N° 13 iniciaron la investigación. Mediante el análisis de cámaras privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), las fuerzas de seguridad localizaron el rodado en la intersección de Antártida Argentina y Tomás Yemehue.

Con el apoyo del Comando Sur, se desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar la Amarok en Olazar y Manrique. Al verse acorralados, los dos ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie.

Un adolescente de 16 años fue aprehendido y notificado por el delito de robo agravado en poblado y en banda y por el uso de arma impropia. Su acompañante logró darse a la fuga, sumándose a las tareas de búsqueda para identificar a todos los integrantes de la banda.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Izán Aguirre murió estrangulado.

Imputaron a la mamá de Izán Aguirre por homicidio agravado y evaluarán su salud mental

En pocas horas se registraron ataques violentos, robos y enfrentamientos que  profundizaron la preocupación vecinal.

Ola de violencia e inseguridad en Lanús: balearon a una mujer y asaltaron una joyería

El hecho ocurrió en La Pampa.

Horror en La Pampa: una adolescente fue apuñalada en una pelea a la salida de un boliche

Las cámaras de seguridad registraron parte del incidente entre el comerciante y el grupo de jóvenes que terminó en tiroteo.

Le dieron prisión domiciliaria a Ulises Cristiano, el comerciante de Mar del Plata que mató a un menor para evitar un robo

El hombre manejó varios kilómetros el interno 404 de la línea 236.

Se robó un colectivo para salir a trabajar, chocó y fue detenido: "Quería cumplir un sueño"

play

Confuso episodio: intento de robo y tiroteo delante de la casa del expresidente Eduardo Duhalde

Rating Cero

Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales

El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada.

El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano

Pepe Guardiola y Cristina Serra.

Revelaron detalles de la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra

Popstars 2026: qué participante fue acusada de acomodo.

Denuncian acomodo en Popstars 2026: qué participante quedó en medio de la polémica

Se trata de un cuadro de escoliosis.

Marta Fort confesó que la van a operar: hay preocupación por que le pase lo mismo que a Ricardo

Qué dijo el representante de Ian Lucas sobre su baja de MasterChef Kids

Qué dijo el representante de Ian Lucas sobre su baja de MasterChef Kids

últimas noticias

La caída de las ventas dificultaron afrontar los costos del local. 

Cerró una reconocida librería de Belgrano por la caída de las ventas, aumento de precios y endeudamiento

Hace 5 minutos
Nuevo día de audiencias en el juicio de Loan.

Juicio por Loan Peña: el policía declaró que el excomisario Maciel le ordenó cambiar el horario

Hace 18 minutos
Los Leones clasificaron a semifinales del Mundial de hockey después de 12 años. 

Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey: horario y cómo ver en vivo

Hace 27 minutos
Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales

Hace 31 minutos
Cerimedo asesoró a Milei en la campaña de 2023. 

El Gobierno se despegó de Cerimedo pero admitió sus ingresos a Casa Rosada: "Milei no tiene relación desde 2023"

Hace 44 minutos