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Se filtró un increíble dato sobre la relación entre Lali Espósito y Mariano Martínez

Una serie de declaraciones recientes reavivó una historia del pasado y sumó nuevos detalles sobre el vínculo que mantuvieron los actores.

Este es el nuevo dato que se conoció sobre la relación que tuvieron Lali y Mariano Martínez.

Este es el nuevo dato que se conoció sobre la relación que tuvieron Lali y Mariano Martínez.

  • Lali Espósito y Mariano Martínez tuvieron una relación que terminó de manera conflictiva.
  • La separación volvió a generar repercusiones años después.
  • Ángel de Brito contó detalles desconocidos sobre aquella etapa.
  • Las declaraciones recientes volvieron a poner el vínculo entre ambos bajo la lupa.

La relación entre Lali Espósito y Mariano Martínez quedó marcada por la polémica desde el momento de su separación. Los actores se conocieron mientras protagonizaban Esperanza Mía y mantuvieron un romance que duró apenas unos meses, pero cuyo final generó repercusiones que continuaron durante mucho tiempo. Ahora, casi una década después, Ángel de Brito contó un detalle que hasta el momento no había trascendido.

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El tema volvió a aparecer luego de que Lali visitara el stream de Martín Cirio y hablara sobre su vínculo actual con su expareja. La cantante fue contundente al señalar que no volvería a trabajar con Martínez, una decisión que se conoció en medio de nuevas declaraciones sobre aquella relación. Así, una historia que parecía haber quedado atrás volvió a generar comentarios.

La cantante charló sobre sus exparejas junto a Martín Cirio.

La cantante charló sobre sus exparejas junto a Martín Cirio.

A esto se sumaron los dichos de Majo Riera, la mamá de Lali, quien habló sobre la relación que tuvo con el actor durante el tiempo que estuvo junto a su hija. Según contó, nunca llegó a formar con él un vínculo cercano como sí ocurrió con otras parejas de la cantante. En ese contexto, De Brito aportó en LAM una versión sobre lo que habría sucedido después de la ruptura.

Qué sucedió entre Lali Espósito y Mariano Martínez

Durante su intervención en LAM, Ángel de Brito recordó la época en la que Lali y Mariano protagonizaban Esperanza Mía. El conductor aseguró que las diferencias entre ambos habrían aparecido incluso antes de que decidieran terminar la relación. Al hablar de aquella etapa, lanzó una frase contundente: “A Mariano Martínez lo odian todos los Espósito”.

De Brito también se refirió a los conflictos que, según su versión, habrían surgido durante la ficción. En ese sentido, sostuvo: “Salieron en todo Esperanza Mía. Lo que pasa es que Lali le morfó la novela, empezaron los celos”. De esta manera, vinculó los problemas entre ambos con el protagonismo que la actriz habría adquirido durante la producción.

Ambos se conocieron durante el rodaje de Esperanza Mía.

Ambos se conocieron durante el rodaje de Esperanza Mía.

Sin embargo, el dato más llamativo estuvo relacionado con lo que habría ocurrido después de la separación. El conductor aseguró: “Cuando cortaron, él le hacía cosas que a Lali no le gustaban, más allá de ese audio que se filtró”. Luego agregó que se trataba de “apariciones, llamados tardíos” y ejemplificó: “Viste esa gente que llama a las dos de la mañana”. Sus declaraciones volvieron a poner el foco en una ruptura que todavía genera repercusiones.

Casi diez años después de aquella separación, los comentarios de De Brito volvieron a abrir una historia que todavía genera repercusiones. Las declaraciones recientes de Lali y de su mamá, sumadas a esta nueva versión sobre lo ocurrido después de la ruptura, permiten entender por qué el vínculo entre ambos quedó tan deteriorado. Por ahora, la cantante mantiene firme su postura de no volver a compartir un proyecto laboral con su ex.

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