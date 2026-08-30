Franco Colapinto reapareció con su ex y desató rumores de reconciliación: ¿qué sucedió? Una nueva versión sobre ambos volvió a despertar preguntas sobre el presente de una relación que parecía haber llegado a su fin. Agregar C5N en









Así fue el reencuentro entre Franco Colapinto y Maia Reficco.

Franco Colapinto y Maia Reficco volvieron a generar rumores sobre su vínculo.

Una reciente información despertó especulaciones sobre una posible reconciliación.

La pareja se había separado luego de varios meses de relación.

Por el momento, ninguno confirmó públicamente cuál es su situación actual. Un encuentro en Ámsterdam volvió a poner el foco en Franco Colapinto y Maia Reficco, quienes habían decidido tomar caminos separados después de varios meses de relación. La posibilidad de una reconciliación comenzó a circular luego de que Yanina Latorre contara en Salvese Quien Pueda que ambos fueron vistos juntos durante el fin de semana pasado en Países Bajos.

Según relató la periodista, recibió una imagen en la que se podía ver al piloto y a la actriz caminando juntos por las calles de la capital neerlandesa. “Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam”, aseguró Latorre durante su programa. El encuentro habría ocurrido mientras Colapinto se encontraba participando del Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1.

La foto a la que hizo mención Yanina Latorre, donde se ve al piloto junto a la actriz. SQP A partir de esa información, comenzaron las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad para la pareja. Latorre también habló sobre los motivos que habrían generado la crisis anterior y sostuvo que el problema estaría más relacionado con el entorno del piloto que con la relación entre ambos. Incluso remarcó que, según sus averiguaciones, Reficco “es un amor”.

Cuáles son los rumores de reconciliación de Franco Colapinto y Maia Reficco La relación entre Colapinto y Reficco habría terminado después de aproximadamente seis meses de romance. En aquel momento, Pepe Ochoa había explicado en LAM que el piloto atravesaba una situación personal complicada y que eso habría influido en la decisión de ponerle un punto final al vínculo. “Él está en una crisis personal muy fuerte”, había señalado el periodista.

Otro de los factores mencionados fue la distancia que existía entre ambos debido a sus respectivas actividades profesionales. “Él hace mucho tiempo que no la ve”, sostuvo Ochoa al explicar las dificultades que atravesaba la pareja. Según esa versión, la separación se habría decidido durante una conversación telefónica, ya que Colapinto no podía dedicarle a la relación el tiempo necesario.