Los Leones vencieron a Países Bajos y conquistaron el bronce en el Mundial de hockey La Selección argentina masculina se impuso 2-1 ante el vigente campeón olímpico en Bélgica y terminó tercera en la Copa del Mundo. Así, igualó el mejor resultado de su historia, conseguido en 2014. Por Agregar C5N en









La Selección argentina masculina se impuso 2-1 ante el vigente campeón olímpico en Bélgica.

La Selección argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, derrotó 2-1 a Países Bajos y obtuvo la medalla de bronce en el Mundial 2026, disputado en Bélgica. El equipo dirigido por Lucas Rey se impuso en el partido por el tercer puesto ante uno de los principales candidatos al título y vigente campeón olímpico. El encuentro se jugó en el Belfius Hockey Arena de Wavre y tuvo un desenlace cerrado, con mucha tensión y un gol determinante en los minutos finales.

Argentina consiguió abrir el marcador durante el tercer cuarto. Tomás Domene, uno de los jugadores más destacados del equipo a lo largo del torneo, recibió una asistencia de Facundo Zárate y convirtió para establecer el 1-0. Con ese tanto, el delantero alcanzó los 10 goles en el campeonato y se consolidó entre los máximos artilleros de la competencia.

El resultado ante Países Bajos tuvo además un significado histórico para el seleccionado argentino: se trata de su segundo bronce mundialista. El primer antecedente había sido en La Haya 2014, cuando Los Leones también finalizaron en el tercer lugar.

De esta manera, el conjunto nacional igualó su mejor actuación en una Copa del Mundo y volvió a demostrar que se encuentra entre las principales potencias del hockey internacional.

¡GOLAZO DE LOS LEONES! Llegando al final del partido Matías Rey marca el 2-1 de Argentina ante Países Bajos y con este resultado, el seleccionado masculino de hockey se está quedando con el tercer puesto.



Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/s3WIaNhSTa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026 El camino de Los Leones en el Mundial Argentina comenzó su participación con una victoria 3-0 sobre Japón, seguida por una derrota 3-1 ante Países Bajos. En el cierre de la primera fase, goleó 7-1 a Nueva Zelanda y avanzó a la siguiente instancia.