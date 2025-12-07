7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Brutal choque en la ruta 3: murió un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense

Leonardo Gastronuovo, integrante de la Dirección Provincial de Formación y Capacitación, viajaba desde La Plata a San Miguel del Monte en un Volkswagen Gol Trend, cuyo conductor perdió el control tras reventar un neumático y embistió a una camioneta Jeep.

Por
El Volkswagen Gol Trend quedó destruido tras el brutal choque a la altura de Cañuelas.

El Volkswagen Gol Trend quedó destruido tras el brutal choque a la altura de Cañuelas.

Noticias Las Flores

Un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense falleció este viernes, en la previa del fin de semana largo, en un brutal incidente vial en la ruta 3, a la altura de Cañuelas, tras chocar con una camioneta.

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.
Te puede interesar:

Cuál es la particular forma que tiene una provincia para pagar las multas de tránsito

El hecho ocurrió durante la mañana a la altura del kilómetro 80. Leonardo Gastronuovo, integrante de la Dirección Provincial de Formación y Capacitación, viajaba desde La Plata a San Miguel del Monte en un Volkswagen Gol Trend.

El conductor, el sargento Franco Insaurralde, perdió el control del vehículo luego de que se le reventara un neumático y terminó impactando de lleno contra una camioneta Jeep.

Tras el incidente, Gastronuovo fue trasladado de urgencia al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, con graves heridas. Sin embargo, falleció a poco de ingresar al centro de salud.

Embed

Por su parte, Insaurralde sufrió traumatismos en distintas partes del cuerpo y una lesión en la sexta y séptima vértebra, por lo que continúa bajo observación.

También viajaba en el auto la directora de Desarrollo Institucional del Ministerio, Estefanía Belén Sambiase, quien fue operada debido a la fractura en un brazo y permanece internada en el Hospital Marzetti con politraumatismos.

Por su parte, la conductora de la camioneta Jeep embestida, una mujer de 47 años, recibió asistencia médica tras el impacto, pero está fuera de peligro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Qué líneas están de paro?

Se extendió el paro de colectivos en el AMBA por falta de pago de los salarios

play

Paro de colectivos en el AMBA por retraso en el pago de los salarios

play

Corte parcial en Panamericana tras el vuelco de un camión que derramó combustible y aceite

La autopista Dellepiane permanecerá cerrada el fin de semana largo, por obras de demolición. 

Cierre total de la Autopista Dellepiane por la demolición de dos puentes: cuando será

play

Protesta de los trabajadores del INTI en la General Paz: tensión por incidentes con la Policía

play

Domingo accidentado en la Ciudad: hubo 14 choques y 25 heridos

Rating Cero

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Neflix: es imperdible

La actriz mostró su nuevo look en medio de los preparativos navideños en Turquía.

La impresionante transformación de la China Suárez a días de comenzar el invierno en Turquía

El país en el que Zootroópolis 2 ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares, según recoge Variety. 

Después de 15 años, Marvel no tiene una película entre las 10 más taquilleras: ¿qué pasó?

La película fue galardonada y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar. 
play

El drama judicial de Netflix basado en un hecho real que ganó un reconocido premio: cuál es

Su mirada crítica y el carisma de sus protagonistas son sus puntos más altos.
play

Es una comedia súper divertida y la protagoniza Guillermo Francella: está en Netflix

Sigue la pelea entre las panelistas de LAM, ahora en MasterChef.

"Se quedó en la época de vedette": Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli antes de su debut en MasterChef

últimas noticias

Chiqui Tapia junto a Mar a Lago en un homenaje a CharlieKirk

Sorpresiva aparición de Chiqui Tapia en Mar-a-Lago, en un homenaje a Charlie Kirk

Hace 6 minutos
Los social run ganan terreno y son cada vez más elegidos entre los jóvenes y los adultos.

Qué son los social run, la nueva tendencia fitness que le gana terreno a los boliches

Hace 17 minutos
Las aplicaciones móviles se han convertido en aliadas para supervisar fácilmente el acceso a la WiFi. Una de las opciones más reconocidas es Fing, disponible tanto para Android como para iOS. 

Desde la computadora o el celular: cómo saber si tu vecino está conectado a tu Wifi

Hace 25 minutos
Dos jugadores de la Selección son los futbolistas argentinos más caros.

Quiénes son los dos futbolistas argentinos más caros en el fin del 2025

Hace 39 minutos
Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

Hace 50 minutos