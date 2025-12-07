Brutal choque en la ruta 3: murió un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense Leonardo Gastronuovo, integrante de la Dirección Provincial de Formación y Capacitación, viajaba desde La Plata a San Miguel del Monte en un Volkswagen Gol Trend, cuyo conductor perdió el control tras reventar un neumático y embistió a una camioneta Jeep. Por + Seguir en







El Volkswagen Gol Trend quedó destruido tras el brutal choque a la altura de Cañuelas. Noticias Las Flores

Un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense falleció este viernes, en la previa del fin de semana largo, en un brutal incidente vial en la ruta 3, a la altura de Cañuelas, tras chocar con una camioneta.

El hecho ocurrió durante la mañana a la altura del kilómetro 80. Leonardo Gastronuovo, integrante de la Dirección Provincial de Formación y Capacitación, viajaba desde La Plata a San Miguel del Monte en un Volkswagen Gol Trend.

El conductor, el sargento Franco Insaurralde, perdió el control del vehículo luego de que se le reventara un neumático y terminó impactando de lleno contra una camioneta Jeep.

Tras el incidente, Gastronuovo fue trasladado de urgencia al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, con graves heridas. Sin embargo, falleció a poco de ingresar al centro de salud.

Por su parte, Insaurralde sufrió traumatismos en distintas partes del cuerpo y una lesión en la sexta y séptima vértebra, por lo que continúa bajo observación.