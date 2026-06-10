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Campo Minado vuelve a la Argentina de la mano del Buenos Aires Herald

La aclamada obra de Lola Arias, que reunió a veteranos argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas, regresa al país presentada por el primer periódico en inglés de América Latina.

El proyecto lleva más de 10 años en los principales teatros del mundo.

El proyecto lleva más de 10 años en los principales teatros del mundo.

El Buenos Aires Herald cumple 150 años en septiembre de 2026 y lo celebra con una agenda especial de propuestas culturales, periodísticas e institucionales. Entre ellas, se destaca el regreso a la Argentina de Campo Minado, la obra de la dramaturga y directora Lola Arias, con producción de Daniel Grinbank.

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El proyecto que nació en Brighton y que lleva más de 10 años en los principales teatros del mundo, reúne a veteranos argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas en un mismo escenario, y su regreso al país en el mes de noviembre no es casual ya que, como el Herald, Campo Minado es un ejercicio de memoria, de encuentro y de la convicción de que contar lo que pasó es siempre un acto necesario.

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Un ejercicio de memoria, de encuentro y de la convicci&oacute;n de que contar lo que pas&oacute;.

Un ejercicio de memoria, de encuentro y de la convicción de que contar lo que pasó.

La celebración por los 150 años incluirá además el lanzamiento de su propia revista enfocada en lifestyle, negocios y turismo. También abrirá las puertas de su galería de arte, Espacio 1876, ubicada en la redacción del medio, con una primera muestra que lo proyecta como un nuevo espacio cultural de la ciudad.

A partir del próximo mes comenzará un semestre especialmente significativo para el Buenos Aires Herald, con una intensa agenda con diversas actividades destinadas a celebrar y conmemorar sus 150 años de historia.

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