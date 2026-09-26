La primavera no termina de asentarse: cuándo llegan las lluvias al AMBA Si bien el frío comienza a despedirse de manera definitiva, se esperan algunos chaparrones de variada intensidad durante el fin de semana. Por Agregar C5N en









La inestabilidad reina en CABA.

Luego de que el termómetro comenzara a subir durante las últimas horas para decirle adiós de manera definitiva al invierno, la primavera llega al AMBA con cierta inestabilidad. Si bien rigen alertas para algunas zonas del país, la Ciudad experimentará chaparrones.

De acuerdo con lo que publicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura continuará estable y recién el domingo se desarrollarán algunos chaparrones. La temperatura será mínima de 13°, mientras que la máxima alcanzará los 19°.

Las precipitaciones están previstas para comenzar en al madrugada y luego intensificarse entre la tarde y la noche, aunque se espera un porcentaje bajo que rondará el 10% y el 40%.

Mientras tanto, también rigen alertas amarillas por tormenta y lluvias en algunas zonas del país. En Entre Ríos, las localidades de Concordia, Federación, Federal, Feliciano, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y San Salvador se encuentran bajo alerta amarilla por tormenta,

En la patagonia, más precisamente en las localidades de Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar y Sur de Aluminé, en Neuquén, se espera alerta amarilla por lluvia, al igual que Bariloche, en Pilcaniyeu y en Ñorquincó.