14 de septiembre de 2026 Inicio
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El Buenos Aires Herald inaugura una galería de arte en su redacción para celebrar sus 150 años

La inauguración de Espacio 1876 será el próximo jueves, como parte de una agenda especial que el histórico medio desarrollará durante los próximos meses.

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La primera exposición aborda lo íntimo

La primera exposición aborda lo íntimo, lo doméstico y lo apenas perceptible.

En el marco de la celebración por su aniversario, el Buenos Aires Herald inaugura el próximo jueves Espacio 1876 / The Buenos Aires Herald Art Gallery, una galería de arte ubicada en su propia redacción, con una programación que busca vincular la tradición periodística del medio con distintas expresiones del arte contemporáneo.

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“Espacio 1876 nace como un nuevo espacio cultural dentro de la ciudad y como una manera de ampliar los lenguajes con los que el Herald aborda su vínculo con la actualidad", señaló Estefanía Pozzo, jefa de redacción del Buenos Aires Herald.

"Después de 150 años de contar y explicar el mundo a través de las palabras, incorporar el arte nos permite explorar la realidad desde otras perspectivas, generar nuevas preguntas y abrir conversaciones”, agregó.

La primera exposición será Sensitive Data: documentando lo invisible, con obras de Yasmín Antún, Amira Ahumada, Constanza Ruibal y Lucía Reissig, que trabajan con hierro, textiles, performance e imagen para abordar aquello que muchas veces queda fuera de la vista: lo íntimo, lo doméstico y lo apenas perceptible. La muestra podrá visitarse desde el 17 de septiembre de 2026 hasta el 26 de febrero de 2027.

“La propuesta parte de un diálogo entre periodismo y arte: mientras el periodismo busca comprender la realidad a través del dato y la síntesis, el arte propone otras formas de aproximarse a ella, desde la emoción, la experiencia y la pregunta”, explicó Florencia Magaril, curadora de arte del Herald.

Como parte de la apertura, Constanza Ruibal y Yasmín Antún realizarán dos performances que expandirán las obras más allá del formato expositivo. La velada contará además con música de Simja Dujov, quien musicalizará el encuentro a través de una selección en vinilos.

  • Cuándo: la inauguración de Espacio 1876 será el jueves 17 de septiembre, de 18 a 21 hs.
  • Dónde: Reconquista 458, 3° piso, CABA.
  • Entrada: libre y gratuita con inscripción previa a través de Eventbrite.

Agenda especial por los 150 años

La apertura de la galería forma parte de una agenda especial que el Buenos Aires Herald desarrollará durante los próximos meses para celebrar y conmemorar sus 150 años de historia. Entre las iniciativas previstas se encuentra también el regreso a la Argentina, en noviembre, de Campo Minado, la reconocida obra de Lola Arias que reúne en escena a veteranos argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas.

La celebración incluirá además la presentación de la primera edición de Club Herald Mag, una revista objeto impresa y de edición limitada que marca el regreso del medio a las publicaciones en papel, junto con otras actividades culturales e institucionales que se desarrollarán durante el semestre.

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