Macabro hallazgo en Rosario: encontraron un cuerpo flotando en el río Luego de realizar la autopsia correspondiente, la Fiscalía Regional determinó que padecía un traumatismo de cráneo. Por el momento, el hombre no fue identificado. Por







Hallaron un cuerpo en el río. Rosario 3

Tras un llamado al 911 y un amplio operativo policial en la costanera central de Rosario, las autoridades hallaron un cuepro flotando en el río. Fue gracias a la advertencia de transeúntes que circulaban por la zona, por lo que una embarcación de Prefectura logró interceptarlo y retirarlo del agua.

De acuerdo con lo informado por El Tres, se trataba de un hombre que vestía ropa y se encontraba boca abajo. En una primera estimación, los especialistas señalaron que tendría entre 35 y 40 años, aunque por el momento no lograron dar con su identidad.

El cadáver fue trasladado en lancha hasta el amarre de Prefectura ubicado en la zona de la Fluvial, donde aguardaban peritos de Criminalística y agentes de la Policía de Investigaciones para realizar las primeras pericias. Posteriormente, el cuerpo fue remitido al Instituto Médico Legal para la autopsia correspondiente, con el objetivo de precisar su identidad y determinar cuánto tiempo llevaba en el agua.

Según informó la Fiscalía Regional, el examen médico arrojó que el fallecido presentaba una grave lesión en el cráneo. A raíz de este hallazgo, la causa quedó en manos del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, bajo la conducción del fiscal Patricio Saldutti.

En paralelo, se están llevando a cabo estudios complementarios para establecer con mayor exactitud la data de la muerte y esclarecer cómo se produjo el golpe en la cabeza.