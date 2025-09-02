2 de septiembre de 2025 Inicio
Santiago del Estero: hallaron una avioneta incendiada y demoraron a tres hombres

El vehículo, que estaba abandonado, fue encontrado en la localidad de Garza. Los testigos afirmaron que los ocupantes lo prendieron fuego y después escaparon.

Un total de tres hombres fueron demorados en la provincia de Santiago del Estero luego del hallazgo de una avioneta incendiada en un campo de la localidad de Garza. Los testigos marcaron que los ocupantes del vehículo lo prendieron fuego y después escaparon.

El secretario del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, Mario Medina, expuso que se contactó con la Policía Federal y le marcó que la Gendarmería Nacional Argentina debía intervenir, tras una decisión del juez Sebastián Argibay.

En tanto, en diálogo con Radio Panorama, el magistrado se refirió a la investigación: "Si la avioneta transportaba droga, podríamos confirmarlo químicamente a pesar del fuego". También detalló que el vehículo quedó destruido y sólo el motor no sufrió daños significativos.

En este marco, un tucumano, un salteño y un santafesino fueron demorados y pese a que no se confirmó oficialmente el motivo judicial, se apunta a que se encuentran vinculados con la avioneta. Por su parte, el Poder Judicial santiagueño tiene dos sospechas: los ocupantes quemaron la avioneta con contenido en su interior para eliminar pruebas o se lanzó droga desde el vehículo en vuelo y después fue incendiado para borrar indicios.

Un nene de dos años murió tras ser atropellado por un camión en Santiago del Estero

Un niño de seis años y seis meses murió tras ser atropellado por un camión cañero en la Ruta Nacional 38, a la altura del departamento de Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Santiago del Estero, y fue mientras estaba al cuidado de la pareja de su abuela.

El hecho se registró cerca de las 19:30 cuando el niño cruzó de manera sorpresiva la ruta y fue embestido por el vehículo en circunstancias que los investigadores intentan averiguar. El niño fue identificado como Neitan Gabriel Godoy.

El impacto sufrido por el niño fue fatal y no pudo ser salvado por los equipos de auxilio que llegaron hasta la localidad de Los Arroyos. En el lugar estuvo el personal policial de la Unidad Regional Sur, con Bomberos Voluntarios, Guardia Urbana Municipal y el servicio 107.

El niño fue criado por su abuela y su pareja, Augusto Josso, con quien estaba en el momento del accidente. “Ha sido segundo de descuido porque yo fui a cambiarle el televisor porque a él siempre le atraía los dibujitos y algunas le agradaba y otros no. Segundos antes, él estaba conmigo en el jardín y cuando yo entré al dormitorio a cambiarle los dibujitos, él salió por la puerta lateral del domicilio que da el taller mecánico y cruzó la ruta, pero yo no vi en qué momento salió”, indicó el hombre de 69 años a Noticias del Interior.

“Yo soy compañero de la abuela y están viendo en mi domicilio. Desde que la criatura tiene dos meses, nunca tuve reconocimiento de la madre ni del padre, yo lo he criado de ese momento hasta hoy que ocurrió esa desgracia totalmente que me tiene destruido y no sé qué va a ser de mi vida”, agregó.

