Feroz ataque a un jubilado en Lanús: dos delincuentes lo tiraron al piso para robarle La víctima forcejeó e intentó resistirse al asalto, pero los delincuentes lo empujaron y lo golpearon en la puerta de su domicilio. Tras lograr el cometido, huyeron. Por







Feroz ataque a un jubilado en Lanús Redes sociales

Un jubilado ingresaba a su casa cuando fue sorprendido por dos delincuentes que pasaban por la vereda de enfrente, quienes lo empujaron y forcejearon para sacarle lo que tenía en la mano. Luego de tirarlo al suelo y robarle, huyeron a pie.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad y conmocionaron a los vecinos, ya que se lo vio al hombre con dificultad para caminar y con una bolsa en la mano. Todo ocurrió en pocos segundos el lunes 1 de septiembre a las 16:20.

Un abuelo fue víctima de un violento robo al ingresar a su casa

Rastreros lo tiraron al suelo y escaparon

El hombre logró levantarse y pedir ayuda a sus vecinos

Calles: Quirno Costa y Vidal pic.twitter.com/PJw6bmC23T — INFORBANO (@Inforbanodiario) September 2, 2025 El hecho se hizo viral en la zona por el video, el cual muestra la secuencia en donde los dos delincuentes caminan por la mano de enfrente adonde se encontraba en adulto mayor. Luego se ve como lo interceptaron y le robaron lo que tenía encima.

Cabe destacar que el jubilado se resistió mediante un forcejeo, pero duró poco. Los ladrones lo dejaron tirado y se fueron caminando, pero no pudieron ser identificados. Usarán las cámaras de seguridad para poder dar con los responsables.