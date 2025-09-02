2 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Feroz ataque a un jubilado en Lanús: dos delincuentes lo tiraron al piso para robarle

La víctima forcejeó e intentó resistirse al asalto, pero los delincuentes lo empujaron y lo golpearon en la puerta de su domicilio. Tras lograr el cometido, huyeron.

Por
Feroz ataque a un jubilado en Lanús

Feroz ataque a un jubilado en Lanús

Redes sociales

Un jubilado ingresaba a su casa cuando fue sorprendido por dos delincuentes que pasaban por la vereda de enfrente, quienes lo empujaron y forcejearon para sacarle lo que tenía en la mano. Luego de tirarlo al suelo y robarle, huyeron a pie.

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba.
Te puede interesar:

Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba y se llevaron una fortuna

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad y conmocionaron a los vecinos, ya que se lo vio al hombre con dificultad para caminar y con una bolsa en la mano. Todo ocurrió en pocos segundos el lunes 1 de septiembre a las 16:20.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inforbanodiario/status/1962724895361540465&partner=&hide_thread=false

El hecho se hizo viral en la zona por el video, el cual muestra la secuencia en donde los dos delincuentes caminan por la mano de enfrente adonde se encontraba en adulto mayor. Luego se ve como lo interceptaron y le robaron lo que tenía encima.

Cabe destacar que el jubilado se resistió mediante un forcejeo, pero duró poco. Los ladrones lo dejaron tirado y se fueron caminando, pero no pudieron ser identificados. Usarán las cámaras de seguridad para poder dar con los responsables.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Brutal persecución y choque en Autopista Dellepiane: una camioneta recibió 19 disparos

La mujer se llamaba Elizaveta Gushchina.

Una mujer quiso sacarse una foto a 90 metros de altura, cayó y murió frente a su hijo

Pánico en La Rioja: se incendió un boliche y debieron evacuar a cientos de personas.

Pánico en La Rioja: se incendió un boliche y evacuaron a cientos de personas

En lo que va de 2025 se registraron 164 femicidios en la Argentina

En lo que va de 2025, se registraron 164 femicidios en la Argentina

play

Intentaron el "robo del siglo" en Zárate y les salió mal: la caja fuerte estaba vacía

Rodrigo López aseguró que no asesinó a Candela Santa María y apuntó contra otro conocido.

Los últimos posteos en redes sociales del presunto asesino de la conductora de aplicación en La Matanza

Rating Cero

El Indio Solari presenta Brutto.

Indio Solari presenta Brutto, una exposición de Arte Digital

Las redes sociales denunciaron playback en La Voz Argentina 2025

Video: las redes sociales denunciaron playback en La Voz Argentina 2025

Telefe levanta La Voz Argentina 2025.

Telefe levanta La Voz Argentina 2025: los motivos

El impactante look de Celeste Cid que no pasó desapercibido en redes sociales.

El deslumbrante look de Celeste Cid: un vestido de encaje floral off white

El actor canadiense Graham Greene falleció a los 72 años en Toronto. 

Murió un actor de la saga "Crepúsculo" tras ser hospitalizado de emergencia

De qué se trata esta imperdible película turca.
play

Está en Netflix, es un drama turco y es una película espectacular: no te la pierdas

últimas noticias

play

Nuevo escándalo en ANDIS: auditorías irregulares hechas por militantes y firmas falsificadas en Misiones

Hace 16 minutos
play

El Senado respaldó a los periodistas censurados por el Gobierno: "Extrema gravedad"

Hace 18 minutos
play

Envuelto en el escándalo por los audios, el Gobierno canceló el viaje de Milei a Las Vegas

Hace 58 minutos
El Gobierno, además, pidió allanamientos a los periodistas de C5N, Jorge Rial y Mauro Federico.

ADEPA rechazó la censura del Gobierno tras la prohibición de la difusión de los audios de Karina Milei

Hace 1 hora
Feroz ataque a un jubilado en Lanús

Feroz ataque a un jubilado en Lanús: dos delincuentes lo tiraron al piso para robarle

Hace 1 hora