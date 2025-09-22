Macabro hallazgo en Mendoza: encontraron a un empresario muerto adentro de un auto y hay un hombre detenido

Sergio Mariano Nacenta, sanjuanino de 59 años, presentaba una herida de arma de fuego en la espalda. El principal sospechoso del crimen con un frondoso prontuario.

El empresario estaba dentro de una Toyota Hilux, que había caído dentro de una zanja.

Un empresario sanjuanino fue encontrado muerto en el interior de una camioneta en la ciudad mendocina de Las Heras. Por el caso, detuvieron a un hombre de 32 años que tiene un frondoso prontuario .

Brutal pelea en Villa Crespo: discutieron por un encendedor y le clavó un destornillador en la cabeza

Se trata de Sergio Mariano Nacenta quien presentaba una herida de arma de fuego en la espalda . Las autoridades dieron con el cuerpo cuando, pasadas las 1.15 de la madrugada del sábado, la Policía local recibió un llamado al 911 alertando la presencia de una Toyota Hilux color gris, que había caído dentro de una zanja en la zona de El Algarrobal.

Al arribar al lugar, observaron que el vehículo tenía un impacto de arma de fuego en la ventana trasera del lado izquierdo, al mismo tiempo constataron que el conductor del vehículo se encontraba en el interior del mismo y observó que había un impacto.

De inmediato el personal de la División Homicidios realizó un allanamiento autorizado vía telefónica relacionado al posible autor y tras una exhaustiva investigación, dieron con una vivienda ubicada en el interior del B° Santo Thomas de Aquino, zona de El Algarrobal, departamento de Las Heras donde se detuvo a un individuo identificado como M. E. A. J. de 32 año, detalló el medio mendocino, Los Andes.

De acuerdo a lo que detallaron medios locales, Nacenta se encontraba en la ciudad de Las Heras por un viaje de negocios que había realizado el viernes por la noche, con el objetivo de reunirse con gente de la feria de Guaymallén.

Detuvieron a un hombre por el crimen del empresario Sergio Mariano Nacenta

Por el crimen del empresario Sergio Mariano Nacenta, la Policía logró detener a un hombre de 32 años, quien cuenta con un frondoso prontuario: amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples, coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.

En la investigación, se secuestraron dos teléfonos celulares de interés para la causa, un tubo cañón calibre 22 mm. tipo carabina, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases, una mira telescópica, elementos básicos y esenciales de un arma de fuego.