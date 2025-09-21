Macabro: encontraron el cuerpo de una adolescente en el auto de un reconocido cantante Tenía 15 años y permanecía desaparecida desde 2024. El artista canceló una gira que tenía prevista, en el marco de la investigación. Por







La adolescente fue hallada en el auto de D4vd. Getty Images

Una adolescente identificada como Celeste Rivas fue hallada muerta en Los Ángeles en un vehículo registrado a nombre del rapero estadounidense David Anthony Burke, conocido como D4vd, quien canceló una gira en el marco de la investigación.

El hecho se descubrió luego de que la Policía local descubriera que un vehículo marca Tesla se encontraba estacionado sobre la zona de Hollywood Hills, que luego fue remolcado. Tras ser trasladado, abrieron el baúl y encontraron los restos de la joven, quien tenía 15 años y estaba desaparecida desde 2024, en un avanzado estado de descomposición.

En tanto, en diálogo con distintos medios, allegados a D4vd, quien tiene 20 años, afirmaron que el cantante colabora con la investigación de las autoridades. Por su parte, según informó el medio estadounidense NBC News, todavía se desconoce la causa del fallecimiento de la adolescente, quien había sido buscada por su familia y sus restos fueron hallados en una bolsa.

Celeste Rivas La adolescente fue identificada como Celeste Rivas. Redes sociales

En este marco, la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside expuso un comunicado en el que marcó que "el Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando este incidente como un homicidio y será el punto de contacto para cualquier detalle adicional".

En tanto, según la prensa local, la principal sospecha apunta a que el cuerpo fue colocado en el baúl pocos días antes de que el auto sea transportado hacia un depósito. Por lo pronto, las autoridades secuestraron una computadora y otros elementos en una casa cercana en la que se encontró el auto para realizar una serie de pericias y establecer si tienen relación con el hecho.