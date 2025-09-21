21 de septiembre de 2025 Inicio
Desesperada búsqueda de tres jóvenes en La Matanza: tienen entre 15 y 20 años y no se sabe de ellas hace dos días

Se trata de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) quienes desaparecieron el pasado viernes 19 de septiembre a la noche, tras salir de la casa de una de ellas.

Morena

Morena, Brenda y Lara salieron el viernes a la noche de su casa y jamás volvieron.

Desesperado pedido de aparición de tres jóvenes de entre 15 y 20 años, en Ciudad Evita, La Matanza. Se trata de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), quienes fueron vistas por última vez el pasado viernes 19, en la rotonda de La Tablada y no se sabe nada de ellas. Familiares salieron a la calle con un pedido urgente de aparición.

Brenda, madre de un bebé de un año, salió para la casa de su prima Morena, en La Tablada. Junto a ellas se sumó Lara, la única menor de las tres, que vive en González Catán pero tiene su grupo de amigas en la ciudad de la rotonda. Ese viernes 19 de septiembre, por la noche, decidieron salir a tomar algo y jamás volvieron.

"Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda. Salieron del domicilio de Morena, se fueron a encontrar y después no sabemos más nada. El viernes se iban a juntar e iban a salir. Hay versiones que están en una Quinta en Canning, en la villa Las Antenas, en Lomas del Mirador", contó Paula, la mamá de Brenda en un móvil con Crónica, en pleno corte de las avenidas Camino de Cintura y Crovara.

Además, agregó: "Los tres teléfonos los tienen apagados. En la comisaría no nos dicen nada".

Por su parte, Estela, la madre de Lara, la más chica de las tres amigas, imploró por su aparición: "Somos de González Catán y cuando sale, porque sus amistades las tiene en Tablada, a veces se queda a dormir en lo de la abuela. Y esta vez no volvió". Las tres jóvenes llevan 72 horas desaparecidas y nadie sabe nada.

Por último, la madre de Morena, Sabrina, expresó: "Ninguna de las tres hacen esto, no sé que pensar. Pueden llegar a contestar tarde, pero a mí me tiene que contestar: aunque tiene 20 años, siempre me contesta. Jamás apaga el celular. Salieron de casa, no iban a un boliche, solo a un bar con una persona, no sé más nada".

La campaña del Municipio de La Matanza para poder encontrar a las tres chicas

la matanza busqueda
