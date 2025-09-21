Conmoción en Zárate: hallan muerto al jubilado de 77 años que había desaparecido hace 4 días Se trata de Saúl de Francesco, quien fue visto por última vez el miércoles pasado. En las últimas horas detuvieron a una policía de la Bonaerense, un agente del Centro de operaciones local y un tercero involucrado por el caso. Por







El jubilado fue secuestrado y asesinado.

Encontraron muerto al jubilado Saúl de Francesco, de 77 años, de Zárate, que se encontraba desparecido desde el miércoles: su cuerpo apareció en un descampado en los alrededores de la Ruta 9, cerca de la ciudad bonaerense de Baradero y la investigación confirmó que se trató de un secuestro seguido de homicidio. Por el caso, hay tres detenidos, una de ellas, una policía, que presta servicio en el Comando de Patrullas de la Bonaerense en Campana.

La búsqueda del jubilado comenzó como un caso de persona perdida, pero dio un giro decisivo cuando las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que era interceptado por un grupo de personas y subido a un vehículo. A partir de esas imágenes, la DDI Zárate-Campana avanzó en la detención de tres sospechosos: Alejo Moreno y María Ludmila Valentini, oficial del Comando de Patrullas de Campana. El tercer detenido es Néstor Irvin Matencio Limache, un ciudadano peruano de Campana sospechado de ser el entregador.

Durante los allanamientos, se secuestraron dos autos vinculados al hecho: un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus, donde la víctima habría sido trasladada. Según los investigadores, el móvil detrás del crimen estaría relacionado con una suma de dinero que el hombre guardaba en su casa.

zarate jubilado El macabro hallazgo cerca de la Ruta 9.

El secretario de Protección Ciudadana, Juan Manuel Iglesias, explicó que los secuestradores habían intentado engañar a la víctima invitándolo a un falso cumpleaños, sin éxito. Más tarde, intentaron ingresar a su vivienda, pero confundieron la casa con la de su hermano. Fue ese error el que derivó en una denuncia y permitió seguir el rastro a través de las cámaras.

Su pareja, un agente de Prevención Municipal del Centro de Operaciones de Zárate (COZ), también fue apresado. Tras el arresto, el Municipio emitió un comunicado en el que informó que el sospechoso trabajaba desde mayo de 2024 y que su ficha de antecedentes estaba limpia. De todos modos, fue pasado a disponibilidad hasta el esclarecimiento de los hechos. En las últimas horas, trascendió que el agente municipal, había sido exonerado de la Bonaerense hace unos tres años por su presunta vinculación con el homicidio de un policía durante un violento asalto a una carbonera en la Ruta 193. Sin embargo, este antecedente no figuraba en su ficha.