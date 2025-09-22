22 de septiembre de 2025 Inicio
Brutal pelea en Villa Crespo: discutieron por un encendedor y le clavó un destornillador en la cabeza

Ocurrió de madrugada, en el cruce de Villarroel y Fitz Roy. La víctima permanece internada en estado grave, mientras que el agresor, que golpeó a su propia madre cuando intentó frenarlo, logró escapar, pero ya fue detenido.

La pelea quedó registrada por una cámara de seguridad.

Un hombre fue detenido este lunes después de golpear y apuñalar a otro con un destornillador en la cabeza durante una brutal pelea callejera en Villa Crespo, tras la cual la víctima permanece hospitalizado en grave estado, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El enfrentamiento ocurrió cerca de las 3:45 de la madrugada cerca del cruce de las calles Villarroel y Fitz Roy. Dos conocidos habían estado consumiendo bebidas alcohólicas en la vereda cuando, en un momento, la víctima comenzó a reclamarle al agresor que le devolviera un encendedor que supuestamente le había prestado.

"Prestame fuego. Yo lo compré, es mi fuego", le exigió. "¿Qué fuego? Yo no tengo ningún fuego", respondió el otro. La discusión fue subiendo de tono y el agresor amenazó: "Dale, dale que te clavo un puntazo". En ese momento, la madre del detenido intentó intervenir para separarlos.

La víctima cayó al piso y el agresor le asestó varios golpes, a pesar de lo cual pudo incorporarse. "No puedo creer que seas mi hijo. ¡Corré, gordo!", le indicó la mujer a la víctima. Sin embargo, el atacante siguió amenazándolo de muerte y lo golpeó con vallas de una obra en construcción cercana.

Cuando la mujer trató de apartarlo, su propio hijo la tiró al suelo y la pateó. Luego derribó también a la víctima y empezó a darle puntazos mientras estaba tirado en la calle; finalmente, le pegó una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente y lo apuñaló en el rostro antes de escapar.

Sin embargo, fue identificado gracias a los videos y detenido por la Policía de la Ciudad, tras lo cual fue imputado por tentativa de homicidio. La víctima permanece internada en grave estado.

