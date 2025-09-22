22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Crimen del jubilado en Zárate: detuvieron a un cuarto sospechoso

La cuarta persona involucrada en la muerte de Saúl de Francesco quería darse a la fuga a la provincia de Misiones. Primero, habían sido apresados una policía de la Bonaerense, un agente del centro de operaciones local y un ciudadano peruano, apuntado como el entregador.

Por
Creen que Saúl de Francesco fue secuestrado y asesinado por un ajustes de cuentas

Creen que Saúl de Francesco fue secuestrado y asesinado por un ajustes de cuentas

En medio de la investigación por el crimen de Eduardo Saúl De Francesco, la Policía logró detener un cuarto sospechoso quien se quería fugar a la provincia de Misiones. El hombre de 79 años fue encontrado a la vera de la ruta 9 en Zárate después de estar desaparecido desde el miércoles 17 de septiembre por la noche. La principal hipótesis que se baraja en la causa es la de un secuestro seguido de crimen ligado a un ajuste de cuentas, aunque los investigadores no descartan ninguna conjetura.

El empresario estaba dentro de una Toyota Hilux, que había caído dentro de una zanja.
Te puede interesar:

Encontraron a un empresario muerto adentro de un auto y hay un hombre detenido

La causa inició cuando familiares y vecinos habían impulsado una intensa búsqueda por su desaparición. En las primeras horas se logró la detención de tres personas: Alejo Moreno y María Ludmila Valentini, oficial del Comando de Patrullas de Campana. El tercer detenido es Néstor Irvin Matencio Limache, un ciudadano peruano de Campana sospechado de ser el entregador.

La causa comenzó como “privación ilegítima de la libertad con fines de robo”, pero ahora quedó bajo secreto de sumario. La principal hipótesis que se baraja en la causa es la de un secuestro seguido de crimen, ligado a un ajuste de cuentas, aunque los investigadores no descartan ninguna conjetura.

Desde el municipio de Zárate se informó que el agente detenido había ingresado en mayo de 2024 y que, si bien no figuraban antecedentes en su legajo, surgieron luego datos sobre su exoneración de la Policía Bonaerense. La intendencia puso a disposición de la Justicia los registros internos y el material de videovigilancia, y suspendió al empleado hasta que se esclarezca el hecho.

zarate jubilado

Cómo se dio el crimen del jubilado de 79 años en Zárate

Previo al hallazgo del cadáver, los efectivos incautaron dos vehículos -un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus- y arrestaron a Alejo Moreno y María Ludmila Valentini, esta última oficial del Comando de Patrullas de Campana.

“La oficial de la policía bonaerense, Florencia, llega a la casa de Saúl, le toca timbre y le dice que lo quieren invitar a una fiesta de un excompañero de trabajo de las Fuerzas Armadas, pero el jubilado rechazó la invitación”, comenzó relatando la periodista Mariela López Brown en Mañanas Argentinas por C5N, sobre la secuencia previa al crimen.

Sin embargo, horas más tardes de aquella visita, es interceptado por un auto Ford Focus mientras De Francesco estaba sentado en una esquina y se lo llevan. Todos los movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona.

Ya siendo las doce de la noche del jueves 18, los agentes vuelven con las llaves de la casa, pero intentaron ingresar a la casa del hermano de Saúl y es cuando se dan cuenta que la persona que había secuestrado era el hombre equivocado.

Lo que pasó hasta ahora es un misterio. Creo que vinieron con la información equivocada, no sabían bien ni dónde se metían porque se equivocaron de entrada”, relató el vecino, Néstor, con C5N y agregó: “Saúl nunca tuvo problemas con nadie, por eso nos llama la atención de todo lo que sucedió”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Brutal pelea en Villa Crespo: discutieron por un encendedor y le clavó un destornillador en la cabeza

play

Robaron la casa de Pampita mientras estaba de viaje: se llevaron dinero en efectivo y objetos de valor

El jubilado fue secuestrado y asesinado.

Conmoción en Zárate: hallan muerto al jubilado de 77 años que había desaparecido hace 4 días

Morena, Brenda y Lara salieron el viernes a la noche de su casa y jamás volvieron.

Desesperada búsqueda de tres jóvenes en La Matanza: tienen entre 15 y 20 años y no se sabe de ellas hace dos días

La adolescente fue hallada en el auto de D4vd.

Macabro: encontraron el cuerpo de una adolescente en el auto de un reconocido cantante

La causa quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Murió un motociclista herido en el choque en el puente que une Chaco con Corrientes

Rating Cero

Las nuevas Series apocalípticas que están en lo más visto de Netflix
play

Esta miniserie con una guerra mundial y un futuro apocalíptico está siendo furor en Netflix: tiene impronta argentina

Friends, la serie que nunca pasa de moda cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry.

Friends, la serie que nunca pasa de moda, cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry

Charly García y Sting lanzarán el próximo 9 de octubre In the City

Charly García lanzó un adelanto de la colaboración con Sting

Evangelina Anderson sorpendió a todos con su look en la Semana de la Moda en Milán y confesó que ya tiene novio.

Evangelina Anderson sigue deslumbrando con looks de encaje: la imágenes en Milán

La cantante británica inició su camino artístico en 2006 y hoy es un ícono mundial.

La impresionante transformación de Adele: nadie puede creer cómo era antes

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 
play

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

últimas noticias

Los recortes en materia de discapacidad del Gobierno motivaron numerosas protestas en todo el país.

Ley de Emergencia en Discapacidad: aseguran que el decreto que niega su aplicación es "inconstitucional"

Hace 16 minutos
El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar baja $55 y cae por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Hace 48 minutos
La historia enseña que una guerra de tales dimensiones tendría consecuencias irreversibles para la humanidad, por lo que resulta esencial fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.  

¿Son famosas? La inteligencia artificial afirmó cuáles serán las primeras ciudades en caer durante la tercera guerra mundial

Hace 52 minutos
Estos síntomas pueden indicar un problema más serio que requiere atención médica inmediata.

Qué podés hacer si se te tapan los oídos

Hace 59 minutos
La embajada de Palestina en Londres celebró el reconocimiento británico.

Palestina izó por primera vez su bandera afuera de su embajada en Londres

Hace 1 hora