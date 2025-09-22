Crimen del jubilado en Zárate: detuvieron a un cuarto sospechoso

La cuarta persona involucrada en la muerte de Saúl de Francesco quería darse a la fuga a la provincia de Misiones. Primero, habían sido apresados una policía de la Bonaerense, un agente del centro de operaciones local y un ciudadano peruano, apuntado como el entregador.

Creen que Saúl de Francesco fue secuestrado y asesinado por un ajustes de cuentas

En medio de la investigación por el crimen de Eduardo Saúl De Francesco , la Policía logró detener un cuarto sospechoso quien se quería fugar a la provincia de Misiones. El hombre de 79 años fue encontrado a la vera de la ruta 9 en Zárate después de estar desaparecido desde el miércoles 17 de septiembre por la noche. La principal hipótesis que se baraja en la causa es la de un secuestro seguido de crimen ligado a un ajuste de cuentas, aunque los investigadores no descartan ninguna conjetura.

Encontraron a un empresario muerto adentro de un auto y hay un hombre detenido

La causa inició cuando familiares y vecinos habían impulsado una intensa búsqueda por su desaparición. En las primeras horas se logró la detención de tres personas: Alejo Moreno y María Ludmila Valentini, oficial del Comando de Patrullas de Campana. El tercer detenido es Néstor Irvin Matencio Limache, un ciudadano peruano de Campana sospechado de ser el entregador.

La causa comenzó como “privación ilegítima de la libertad con fines de robo” , pero ahora quedó bajo secreto de sumario. La principal hipótesis que se baraja en la causa es la de un secuestro seguido de crimen, ligado a un ajuste de cuentas, aunque los investigadores no descartan ninguna conjetura.

Desde el municipio de Zárate se informó que el agente detenido había ingresado en mayo de 2024 y que, si bien no figuraban antecedentes en su legajo, surgieron luego datos sobre su exoneración de la Policía Bonaerense. La intendencia puso a disposición de la Justicia los registros internos y el material de videovigilancia, y suspendió al empleado hasta que se esclarezca el hecho.

Cómo se dio el crimen del jubilado de 79 años en Zárate

Previo al hallazgo del cadáver, los efectivos incautaron dos vehículos -un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus- y arrestaron a Alejo Moreno y María Ludmila Valentini, esta última oficial del Comando de Patrullas de Campana.

“La oficial de la policía bonaerense, Florencia, llega a la casa de Saúl, le toca timbre y le dice que lo quieren invitar a una fiesta de un excompañero de trabajo de las Fuerzas Armadas, pero el jubilado rechazó la invitación”, comenzó relatando la periodista Mariela López Brown en Mañanas Argentinas por C5N, sobre la secuencia previa al crimen.

Sin embargo, horas más tardes de aquella visita, es interceptado por un auto Ford Focus mientras De Francesco estaba sentado en una esquina y se lo llevan. Todos los movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona.

Ya siendo las doce de la noche del jueves 18, los agentes vuelven con las llaves de la casa, pero intentaron ingresar a la casa del hermano de Saúl y es cuando se dan cuenta que la persona que había secuestrado era el hombre equivocado.

“Lo que pasó hasta ahora es un misterio. Creo que vinieron con la información equivocada, no sabían bien ni dónde se metían porque se equivocaron de entrada”, relató el vecino, Néstor, con C5N y agregó: “Saúl nunca tuvo problemas con nadie, por eso nos llama la atención de todo lo que sucedió”.