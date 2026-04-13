Macabro hallazgo en Entre Ríos: descubrieron el cuerpo de un hombre dentro de una pared

Se trata de un albañil de nacionalidad paraguaya que fue encontrado cubierto con cal dentro de un edificio de la ciudad de Colón, luego de que empleados notaran manchas de sangre.

Un macabro hallazgo se descubrió en una obra en construcción en la ciudad de Colón, Entre Ríos, cuando descubrieron el cuerpo de un hombre oculto dentro de una pared en una obra en construcción.

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El descubrimiento se dio este domingo por la mañana en la zona costera de dicha ciudad en un edificio en construcción ubicado en el cruce de la avenida Quirós y Moreno, cuando obreros encontraron un cuerpo tapado con cal, en lo que parecía ser una pared.

Según relataron los propios trabajadores de la obra, encontraron manchas de sangre en el subsuelo de la edificación y rápidamente dieron aviso al 911.

En medio de la investigación se constató que el cadáver fue colocado en el hueco de una escalera y sobre él construyeron una especie de pared, cubriéndolo con cal, una técnica para criminal utilizada para acelerar la descomposición y evitar que los olores delataran la presencia de restos humanos.

De acuerdo a lo que trascendió, la victima sería un hombre de nacionalidad paraguaya que estaba desaparecido desde hacía 15 días y era un trabajador de la obra de construcción.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se ordenó el traslado del cadáver para que sea sometido a la correspondiente autopsia, con la que se prevé que se aclarará la causa del deceso y el tiempo que llevaba muerto.

Macabro hallazgo en una obra de construcción en Entre Ríos: hay un sospechoso

Según confiaron fuentes del caso a Infobae, los investigadores están tratando de localizar a un presunto sospechoso del caso, oriundo de la provincia de Buenos Aires.

La causa quedó bajo en anos de los fiscales María Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes caratularon el hecho como homicidio calificado.