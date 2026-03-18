18 de marzo de 2026 Inicio
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Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron cráneos humanos en un operativo y uno tenía un crucifijo incrustado

La Policía realizó un allanamiento en barrios residenciales en medio de una investigación por cultivo de marihuana y encontró los restos en una casa: uno de ellos también tenía cera derretida.

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La Policía investiga si no se trata de una red de comercialización de restos para rituales.

La Policía investiga si no se trata de una red de comercialización de restos para rituales.

El Diario de Carlos Paz

La Policía Federal en Córdoba realizó un operativo con el objetivo de desbaratar una banda que vendía droga, pero en uno de los domicilios no solo encontraron cultivo ilegal de marihuana, sino también restos humanos, incluidos más de 10 cráneos. Se inició una nueva investigación.

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La División Antidrogas de la PFA realizó allanamientos en el local y en otros tres domicilios ubicados en las zonas Los Paraísos y Alta Córdoba. En total, en los operativos encontraron 37 plantas en floración, 410 semillas envasadas al vacío, vaporizadores con THC-A, una variante más potente del THC, y bolsas con cogollos.

Pero, al margen de la droga, que era lo que los oficiales buscaban, la investigación se amplió luego del hallazgo de los restos humanos. Según los primeros análisis, los cráneos serían piezas laqueadas que se utiliza para ámbitos académicos y dos de ellos presentaban calotas serradas.

Uno de los cráneos estaba cubierto con cera blanca y negra y tenía un crucifijo metálico adherido en la frente. Los investigadores aseguraron que, por las características, podría tratarse de un cráneo infantil.

Una de las hipótesis que manejan es que podrían haber sido comercializados en redes sociales para prácticas rituales, una línea que es analizada judicialmente.

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