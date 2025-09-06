Debate caliente en Indomables sobre la judicialización de la Emergencia en Discapacidad: "Es casi imposible" El panel analizó el rechazo del Senado al veto de Javier Milei a la norma y qué pasaría si resuelve la Justicia. Por







El panel de Indomables debatió el rechazo al veto de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, que votaron los senadores esta jueves, por amplia mayoría.

En defensa del Presidente habló el economista Antonio Aracre que criticó el discurso duro del senador José Mayans que trató de "enfermo psiquiátrico" al mandatario. "Innecesario que insulten al presidente con tantas palabras, ya que lo critican cuando insulta... A mi no gusta un Congreso que obstruye", remarcó el economista.

En este sentido habló la periodista de judiciales Vanesa Petrillo, quien adelantó que "el Presiente dijo que iba a judicializar el tema, pero es prácticamente imposible que un juez le falle a favor, porque sería un poder del estado contra otro poder del estado. Es muy difícil", recalcó.

A su turno, Mariana Brey pidió que "se podría haber resuelto antes y no haber llegado a este límite", en cuanto a la judicialización de la norma que debe promulgarse inmediatamente. "Espero que no se judicialice", reflexionó.