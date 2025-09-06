6 de septiembre de 2025 Inicio
Debate caliente en Indomables sobre la judicialización de la Emergencia en Discapacidad: "Es casi imposible"

El panel analizó el rechazo del Senado al veto de Javier Milei a la norma y qué pasaría si resuelve la Justicia.

Indomables, debatió el rechazo al veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El panel de Indomables debatió el rechazo al veto de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, que votaron los senadores esta jueves, por amplia mayoría.

Elecciones legislativas bonaerenses 2025: cuántas bancas arriesga cada fuerza política

En defensa del Presidente habló el economista Antonio Aracre que criticó el discurso duro del senador José Mayans que trató de "enfermo psiquiátrico" al mandatario. "Innecesario que insulten al presidente con tantas palabras, ya que lo critican cuando insulta... A mi no gusta un Congreso que obstruye", remarcó el economista.

En este sentido habló la periodista de judiciales Vanesa Petrillo, quien adelantó que "el Presiente dijo que iba a judicializar el tema, pero es prácticamente imposible que un juez le falle a favor, porque sería un poder del estado contra otro poder del estado. Es muy difícil", recalcó.

Entonces, intervino el periodista Horacio Embón, que remarcó "lo insoportable que es la gravedad del mal", y apostó a que "mañana (domingo) hay elecciones y podríamos elegir por la vida, y no lo inhumano". Además, remarcó que "odian demasiado a la vida", "vos no podes negar el derecho de alguien y querer que sea tirado al barranco como lo hacían los griegos, los espartanos, o los nazis, que los liquidaban", subrayó.

A su turno, Mariana Brey pidió que "se podría haber resuelto antes y no haber llegado a este límite", en cuanto a la judicialización de la norma que debe promulgarse inmediatamente. "Espero que no se judicialice", reflexionó.

Después manejaron la posibilidad de que Milei no libere los fondos y surgió la información de una mujer que le pidió a la justicia en un amparo "que se cumpla" la ley. "Una medica cautelar que le salga a favor a esta mujer, le marca la cancha (al Presidente)", detallaron.

