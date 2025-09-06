Ani-Con 2025: cómo es el festival más grande de animé y cultura japonesa en Argentina

El evento Ani-Con 2025 se realiza este fin de semana, sábado y domingo, en el Centro Costa Salguero , en la Ciudad, con miles de fanáticos del anime y la cultura japonesa.

El festival llegó a la Argentina junto a figuras internacionales como los doblajistas Mario Casteañeda y Laura Torres, las voces e Dragon Ball, Adrián Barba, que puso su voz a temas como El poder nuestro es y Angeles fuimos de Dragon Ball Z ), y Mike Leal, la voz de Eren Jaeger, que también subirá al escenario.

También se puede encontrar platos de la gastronomía tradicional de Japón junto a espacios de Cosplay Alley donde los cosplayers pueden mostrar sus elaborados traje y destacar su arte y creatividad para este encuentro. En el Artist Alley se encontraron los ilustradores y otros artistas con sus fans.

En el programa La voz de la calle , en C5N , con la conducción de Lucila Entin y Adrián Salonia , mostraron el evento más grande de cosplay y manga de Argentina, con 8.000 personas este sábado, y se espera un número igual para el domingo. Hay que pagar una entrada y se puede recorrer y participar del encuentro hasta las 20 hs .

El cronista Alejandro Moreyra habló con uno de los fanáticos: "El cosplay es una puerta a la creatividad, es como una terapia, me encanta venir a hacer y expresarte con el arte. Es para toda la familia" , contó un hombre vestido como el animé del "hombre motosierra".

Otra pareja contó que se decidió empezar con el cosplay en pandemia: "Me decidí a hacer mi traje, aprendés un montón de cosas con esto, me hice la peluca, a veces las comprás, y toda la gente te ayuda", dijo una mujer que fue al evento con su marido y su hijo. "Esto es un multiverso", detallaron.

La vestimenta y la preparación les lleva en promedio 2 meses, y es todo a pulmón, y hay quienes arman sus propios modelos con sus dibujos y mandan a imprimirlos con 3D. Otra fanática contó que "a la peluca la compré en China porque es más barata y la mandé a estilizar a través de una web con gente que sabe".

También se prepara la final internacional de la YAMATO COSPLAY CUP, con 13 países compitiendo por llegar a Japón, que busca reunir a los mejores cosplayers del mundo para que presenten sus creaciones.