Video: manejaban borrachos y chocaron contra los surtidores de una estación de servicio Los dos hombres que estaban dentro de la camioneta resultaron ilesos, aunque fueron detenidos y trasladados a una dependencia policial.







Dos hombres en estado de ebriedad chocaron una camioneta contra los surtidores de una estación de servicio en San Bernardo. Ambos resultados ilesos, pero terminaron detenidos.

Las cámaras de seguridad de la estación de servicio captaron el momento exacto en que una camioneta roja ingresa a la dársena de carga de combustible a gran velocidad e impacta contra los surtidores, que quedaron destruidos.

Luego, la policía arribó al lugar y, tras realizarles el control de alcoholemia, pudo constatar que ambos estaban borrachos. Los dos hombres que estaban dentro del auto resultaron ilesos, aunque fueron detenidos y trasladados a una dependencia policial.