Caso Lucio Dupuy: se conocerá el veredicto y la sentencia a la madre y su pareja

Este jueves 2 de febrero a partir de las 12 se conocerá el veredicto de la causa por el crimen de Lucio Dupuy , el nene de 5 años asesinado a golpes en La Pampa en noviembre de 2021 . Las acusadas son Magdalena Espósito Valenti, mamá del menor, y Abigail Páez, su pareja, quienes pidieron no estar presentes para la lectura de la exposición del tribunal. Una hora más tarde, también se anunciará la pena.

El Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, compuesto por los jueces Andrés Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, deberá resolver si las acusadas son culpables o no del delito de "homicidio calificado y abuso sexual ultrajante" .

La fiscalía y la querella solicitaron la pena de prisión perpetua para Espósito Valenti y Páez. La defensa, por su parte, sostuvo que se trató de un homicidio preterintencional, cuya pena es de entre 3 y 6 años de prisión. Una alternativa que plantearon fue homicidio simple con dolo eventual, que prevé entre 8 y 25 años de cárcel.

Detalles del juicio

El juicio se desarrolló durante 18 audiencias en las que se juzgó a las acusadas y la Fiscalía integrada por Verónica Ferrero, Máximo Paulucci y Mónica Rivero, dio por acreditado que Magdalena Espósito Valenti, mamá de Lucio, y su novia, Abigail Páez, mataron al niño de 5 años entre las 17:30 y 19:40 del 26 de noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa.

La fiscal Ferrero, basándose en la operación de autopsia, habló de un maltrato físico continuo –aludió a lesiones de vieja data– y consideró que quedaron acreditados los abusos sexuales en reiteradas ocasiones.

Asimismo, Espósito Valenti fue acusada de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto (agravado por haber sido cometido por la ascendiente) con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años. Todo como delito continuado en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía.

En tanto, a Páez le imputó abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años. Todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía.

Junto a la acusación de la Fiscalía, el apoderado de la querella particular, José Mario Aguerrido, quien representa al padre de Lucio, Christian Dupuy, adhirió a esas calificaciones legales y agregó el agravante de odio de género para el homicidio a la vez que sostuvo que ése fue el móvil para matar a Lucio.

Al respecto, la acusada Páez, representada por el defensor oficial Blanco Gómez, aseguró que no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir, que no existió intencionalidad y que no buscó el resultado de muerte.

Como defensa, justificó que la acusada intentó hacerle masajes de reanimación para evitar que muera aquel día, que fue en búsqueda de la Policía y lo llevó al Hospital Evita.

En esa línea, la defensa aseveró que "ninguna de las tres agravantes" planteadas por el Ministerio Público Fiscal para el homicidio quedaron probadas. Por el contrario, alegaron que en el peor escenario, pudo existir un homicidio simple con dolo eventual, esto es que debió representarse que lo podía matar con los golpes que le dio.

En su alegato, el defensor de Espósito Valenti, De Biasi, pidió la absolución porque dijo que ella no estaba en la vivienda en ese momento y descartó la responsabilidad por supuesta omisión en el homicidio.

El letrado, en forma subsidiaria planteó que, si fuera hallada culpable, solo podría imputársele una conducta preterintencional.

Caso Lucio Dupuy: denunciaron a la jueza que le dio la tenencia del niño a la madre

La Fundación Más Vida denunció a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien en 2020 le otorgó la tenencia de Lucio Dupuy a su madre, Magdalena Espósito Valenti, quien es acusada de asesinato y abuso sexual. La magistrada fue denunciada por "violación de los deberes de funcionario público".

En la presentación, la ONG advirtió que Pérez Ballester "en su condición de magistrada de Familia se desinteresó absolutamente de la situación en que se encontraba la víctima al haber homologado -sin más trámite- un pretendido acuerdo de tenencia entre la progenitora de Lucio y sus tíos, Maximiliano Dupuy y Leticia Hidalgo, quienes tenían la tutela del menor".

Asimismo, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, cargó contra Pérez Ballester y marcó que fue una de las responsables del crimen del niño: "La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: dos son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran".

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

El relato de la chica o chico.

Lesiones físicas en zona genital.

Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

Juegos sexuales inapropiados.

Retraimiento.

Problemas con el control de esfínteres.

Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.