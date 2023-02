Caso Lucio Dupuy: denunciaron a la jueza que le dio la tenencia del niño a la madre

Asimismo, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, cargó contra Pérez Ballester y marcó que fue una de las responsables del crimen del niño: "La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: dos son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran".

El presidente de la Fundación Más Vida, Raúl Magnasco, apuntó a Télam que la magistrada "fue parcial en el obrar de la causa sobre la tenencia de Lucio, desde el momento en que la progenitora abandona a Lucio, y se les otorga la tenencia a los tíos de éste".

"Previo a otorgarla se somete a dicho matrimonio a todo tipo de pericia y análisis socio-ambientales, estudios que no se realizaron al momento de entregar a Lucio a su progenitora y pareja dos años después", agregó.

También, cuestionó que no actuó ningún otro personal para evitar que la jueza le otorgue la tenencia de Dupuy a la madre al remarcar que "no se contó con intervención de especialista alguno, en la seguridad de que si se hubiera establecido el mismo procedimiento seguramente éste habría advertido a la juez de la incapacidad de la progenitora y su pareja de acoger a Lucio".

La denuncia fue llevada a cabo ante el Ministerio Público Fiscal de La Pampa contra Pérez Ballester, quien está a cargo del Juzgado de Familia y del Menor 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de la ciudad de General Pico.

El veredicto por el asesinato del niño se dará a conocer este 2 de febrero. Además de Espósito Valenti, también está acusada su pareja, Abigail Páez.

Caso Lucio Dupuy: las acusadas no estarán presentes durante el veredicto

Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio y su pareja, Abigail Páez, no estarán presentes el jueves, durante el veredicto por el crimen del niño de 5 años en La Pampa. Lo confirmaron fiscales, en diálogo con C5N, quienes reafirmaron su pedido de “la condena de prisión perpetua para todas las imputadas”.

La jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora encabezarán a las 12 del 2 de febrero la audiencia de cesura, en la que resolverán si las acusadas son "culpables" o "no culpables" del delito de "homicidio calificado y abuso sexual ultrajante".

Walter Martos, fiscal en la causa, explicó que ante la fecha tan cercana de veredicto, todos están "con expectativa, no solo por parte del ministerio público fiscal sino de la sociedad y todos los medios periodísticos. Esperando, confiados, la fiscalía ha entendido y lo entendió durante todo el debate quedaron probados todos los extremos que surgieron en la investigación".

También, Martos explicó el por qué de la ausencia de las acusadas durante la jornada de veredicto: "Ellas van a estar representadas a través de sus abogados, no van a estar presentes. No van a estar presentes, es un derecho que tienen de asistir o no asistir y ser notificadas a través de su representante legal".

A diferencia del resto de la familia de Lucio, su padre Cristian Dupuy es querellante y va a estar presente en la audiencia el próximo jueves. En diálogo con el programa Argenzuela, explicó que "todavía se le revuelve el estómago de la culpa" por lo que pudo haber hecho por su hijo y "no lo dejaron".

En un principio, después de conocerse el veredicto, puede tardar unos días en llegar la sentencia firme. "Lo que está previsto es una segunda audiencia para la imposición de la pena, lo que pidió la fiscalía es que, si el tribunal considera que la calificación jurídica dada por la fiscalía, si dan lugar se suspenda a la segunda audiencia prevista", explicó la fiscal Mónica Rivero.

En esa línea, Martos agregó que "en ambas calificaciones la pena que se espera es perpetua. Esa segunda etapa de debate es sin sentido, no habría monto para discutir".

Ante la posibilidad que los jueces digan que no son culpables, la fiscalía explicó que "no hay posibilidad porque la prueba ha sido contundente".