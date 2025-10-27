La expareja de Lourdes Fernández pidió ser excarcelado

Leandro García Gómez, quien está imputado por privación ilegal de la libertad y lesiones en contexto de violencia de género, realizó una presentación a través de su defensor oficial. Sin embargo, un informe asegura que hay un "alto riesgo" para la cantante de Bandana.

Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, cantante del grupo Bandana, pidió su excarcelación . La presentación fue realizada por su defensor oficial. En las próximas horas, el juez Diego Slupsky, a cargo del caso, resolverá si lo mantiene detenido. García Gómez está imputado de privación ilegal de la libertad y lesiones, todo en un contexto de violencia de género .

En tanto, fuentes judiciales confirmaron que Lourdes ya declaró ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte (OVD). El informe de la OVD consigna un “alto riesgo” para la víctima y revela que fue “coptada” por el acusado , según las fuentes consultadas. Al prestar declaración indagatoria, García Gómez dijo que Lourdes estaba en su departamento de Palermo por su propia voluntad.

La artista, además, reapareció en redes sociales luego del episodio con un mensaje dedicado a sus fanáticos en el que agradeció “ por los mensajes bonitos” que recibió. “Estoy muy bien, muchas gracias al Hospital Fernández, porque me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando ”, contó, luego de haber acusado un cuadro de anginas, confirmado por el propio centro médico.

Sin embargo, no se refirió directamente a la detención de García Gómez y lo ocurrido el jueves pasado. “ Sé qué pasaron cosas, ya llegará el momento de hablar de ellas ”, expresó, aunque aclaró que hoy en día toda su energía en concentrarse “ en un gran sueño, que es volver al Gran Rex, no es nada más ni nada menos la casa que me vio nacer” .

Lourdes Fernández volvió a recurrir a sus redes sociales para seguir adelante con sus compromisos laborales y esta vez anunció cuándo será su primera presentación en público tras la denuncia de su madre por desaparición y la detención de su pareja .

Primero hizo un fuerte descargo donde apuntó a sus excompañeras de grupo que hablaron de los episodios de violencia de género de parte de su novio Leandro García Gómez, pero ahora parece estar decida en dejar atrás lo aquello y enfocarse de lleno a su carrera musical y presentaciones.

Si bien la artista está confirmada para el 23 de noviembre con Bandana, antes reconfirmó su presentación en un concierto en celebración y recordar lo que es la música de los 2000. Se trata de Buenos Aires 2000: UNA NOCHE PARA VOLVER A CREER EN EL POP.

Allí, Lourdes compartirá escenario con Germán “Tripa” Tripel y la banda que fue furor en aquellos años, A*Teens, quienes regresan al país tras 25 años para cantar sus hits inolvidables como Upside Down, Mamma Mia, Super Trouper y la infaltable Dancing Queen, en una noche que promete emociones, baile y recuerdos de esos que siguen vivos en cada canción.

Nuevamente utilizando sus redes, la artista argentina primero republicó el posteo donde anuncia el festival sin comentar absolutamente nada, pero en las últimas horas confirmó su presencia. “Este jueves nos vemos en el Gran Rex”, publicó junto a una canción de Bandana, Llega la noche.