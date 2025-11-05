IR A
IR A

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

El artista colombiano lanzó su línea con su fragancia insignia. Una mezcla de notas cálidas, frescas y sensuales que reflejan su personalidad.

Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Independent
  • Maluma lanzó su propia línea de perfumes, reflejando su estilo personal y su identidad artística.
  • La fragancia más representativa de la colección es Garnet, de aroma especiado con notas de lavanda, jengibre e incienso.
  • La línea Royalty by Maluma incluye variantes genderless como Onyx, Jade y Amethyst, pensadas para diferentes personalidades.
  • Las fragancias fueron creadas bajo una estética inclusiva, reforzando el vínculo del cantante con el mundo de la moda y la belleza.

El cantante colombiano Maluma no solo marca tendencia con su música y estilo, sino también con su presencia personal, donde el perfume juega un papel esencial. Para él, las fragancias son más que un detalle, ya que considera que son una extensión de su identidad y una forma de dejar huella en cada lugar que pisa.

La actriz Jennifer Aniston rompió el silencio el pasado 2 de noviembre al publicar en Instagram una foto junto a su novio.
Te puede interesar:

Jennifer Aniston confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: cuál es la historia de Jim Curtis

Con su estilo característico y su magnetismo, el artista presentó Royalty by Maluma, su propia línea de fragancias. Se involucró activamente en cada etapa del desarrollo, desde la elección de las notas hasta el diseño de los envases, buscando transmitir distintas facetas de su personalidad.

La colección, inspirada en sus características y la energía del cantante, invita a quienes lo admiran a descubrir su esencia a través del olfato. Entre todas las variantes, hay una que se destaca por ser su preferida.

Royalty Garnet

Cuál es el perfume favorito de Maluma

La fragancia más emblemática para Maluma es Royalty Garnet, un perfume intenso y cautivador que mezcla frescura y calidez. Su composición comienza con notas de lavanda y pimienta rosa, que aportan un equilibrio entre energía y elegancia. Luego aparecen acordes de jengibre, geranio y elemí, los cuales añaden profundidad y carácter.

En el fondo, la mezcla de vetiver, incienso y pachulí deja una estela envolvente y duradera, pensada para quienes buscan proyectar confianza y magnetismo.

Además de Garnet, la colección Royalty incluye tres variantes:

  • Onyx, de aroma cálido con notas de vainilla, canela e iris.
  • Jade, con un perfil floral y frutal más vibrante.
  • Amethyst, una versión inspirada en la orquídea, símbolo nacional de Colombia.

Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género, reflejando la visión diversa e inclusiva del artista. “Esta colección representa quién soy y lo que quiero compartir con el mundo”, expresó Maluma durante su lanzamiento.

Royalty Garnet

Cuánto sale el perfume favorito de Maluma en Argentina

El perfume Royalty Garnet by Maluma se encuentra disponible en perfumerías argentinas y tiendas online, con un valor que ronda los $100.000 según el tamaño del frasco y el punto de venta.

Su presentación y su carácter versátil lo convirtieron en uno de los lanzamientos más buscados dentro del universo de las celebridades que incursionaron en la perfumería. Además, su fórmula de larga duración y su fragancia equilibrada lo posicionan como una opción ideal tanto para el día como para la noche.

Noticias relacionadas

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

últimas noticias

La versión híbrida de Territory también llega desde China.

Ford amplía su gama electrificada con la nueva Territory híbrida

Hace 10 minutos
Una alimentación rica en estos componentes ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Magnesio, vitamina D y Omega-3: estos snacks reúnen todo para beneficiar la longevidad

Hace 11 minutos
Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

Diagnóstico impensado: un bostezo fuerte la dejó al borde de la parálisis y una cirugía inesperada

Hace 11 minutos
Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Hace 11 minutos
Manuel Adorni y Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa.

El Gobierno anunció que asistirá a la Provincia por las inundaciones: "Situación dramática"

Hace 12 minutos