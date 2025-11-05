Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

El artista colombiano lanzó su línea con su fragancia insignia. Una mezcla de notas cálidas, frescas y sensuales que reflejan su personalidad.

El cantante colombiano Maluma no solo marca tendencia con su música y estilo , sino también con su presencia personal, donde el perfume juega un papel esencial. Para él, las fragancias son más que un detalle, ya que considera que son una extensión de su identidad y una forma de dejar huella en cada lugar que pisa.

Con su estilo característico y su magnetismo, el artista presentó Royalty by Maluma, su propia línea de fragancias. Se involucró activamente en cada etapa del desarrollo, desde la elección de las notas hasta el diseño de los envases, buscando transmitir distintas facetas de su personalidad.

La colección, inspirada en sus características y la energía del cantante, invita a quienes lo admiran a descubrir su esencia a través del olfato. Entre todas las variantes, hay una que se destaca por ser su preferida.

La fragancia más emblemática para Maluma es Royalty Garnet , un perfume intenso y cautivador que mezcla frescura y calidez. Su composición comienza con notas de lavanda y pimienta rosa, que aportan un equilibrio entre energía y elegancia . Luego aparecen acordes de jengibre, geranio y elemí, los cuales añaden profundidad y carácter.

En el fondo, la mezcla de vetiver, incienso y pachulí deja una estela envolvente y duradera, pensada para quienes buscan proyectar confianza y magnetismo.

Además de Garnet, la colección Royalty incluye tres variantes:

Onyx , de aroma cálido con notas de vainilla, canela e iris.

Jade , con un perfil floral y frutal más vibrante.

, con un perfil floral y frutal más vibrante. Amethyst, una versión inspirada en la orquídea, símbolo nacional de Colombia.

Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género, reflejando la visión diversa e inclusiva del artista. “Esta colección representa quién soy y lo que quiero compartir con el mundo”, expresó Maluma durante su lanzamiento.

Royalty Garnet Yaxa

Cuánto sale el perfume favorito de Maluma en Argentina

El perfume Royalty Garnet by Maluma se encuentra disponible en perfumerías argentinas y tiendas online, con un valor que ronda los $100.000 según el tamaño del frasco y el punto de venta.

Su presentación y su carácter versátil lo convirtieron en uno de los lanzamientos más buscados dentro del universo de las celebridades que incursionaron en la perfumería. Además, su fórmula de larga duración y su fragancia equilibrada lo posicionan como una opción ideal tanto para el día como para la noche.