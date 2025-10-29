Leandro Esteban García Gómez, ex de Lourdes Fernández, quedó expuesto tras la aparición de mensajes con los que buscaba controlar a la cantante.

Un programa de televisión exhibió presuntas capturas de inquietantes conversaciones atribuidas a Leandro Esteban García Gómez, expareja de Lourdes de Bandana , algo que complicaría el futuro del acusado por "alto grado de violencia" luego del escándalo generado por la situación de la cantante.

En el programa televisivo Mediodía bien arriba (MBA), decidieron mostrar presuntas capturas de chats de Leandro Esteban García Gómez , pareja de Lourdes Fernández. Estos mensajes datarían del momento en el que la cantante era buscada intensamente por su familia , por lo que la mentira estaría totalmente expuesta.

Así, MBA destacó que en una de las imágenes el hombre, con quien las amigas de Lourdes indicaron que se había reconciliado hace meses, figuraba agendado con su segundo nombre y como manager de la artista , roles que cumplía antes de la denuncia por violencia de género en 2022. En uno de los mensajes, se pudo leer que un amigo de él llamado Walter le envió: "Querido, buen día. Sabés que yo no me meto en nada nunca, siempre fui parcial, pero quiero saber si están bien , porfa, solo eso".

De esta manera, el contenido de los mensajes sugiere un intento de manipulación y control sobre el círculo de la cantante de Bandana . Posteriormente, Walter le envió un material de visualización única a su interlocutor y luego respondió: " Lo más importante es que ambos estén bien . Gracias, en serio, amigo por responder, lo demás, ni bola ".

Por otro lado, este mismo amigo escribió: "Quería saber eso. Y qué locura lo del allanamiento. Qué locura. No puedo creer a dónde llega todo". Pero esto no fue lo único, sino que luego agregó: "Ahí escuché todo nuevamente y reitero, lamento mucho lo que pasó y, obvio, que hay cosas que afectan al laburo".

Para finalizar, Walter expresó: "Por eso mismo, yo quería hablar con ustedes o con Lourdes para que todo sea bueno para todos, me refiero a lo laboral y con temas salud. Desde ya, cuentan conmigo".

El juez Diego Slupsky dispuso que Leandro García Gómez, expareja de la cantante Lourdes Fernández de Bandana, continúe detenido. El magistrado resolvió rechazar el planteo de excarcelación realizado por el defensor oficial de García, de acuerdo a lo dictaminado el lunes por la fiscal Silvana Russi.