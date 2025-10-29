29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Los inquietantes chats que la expareja de Lourdes de Bandana enviaba para manipular su vida

Leandro Esteban García Gómez, ex de Lourdes Fernández, quedó expuesto tras la aparición de mensajes con los que buscaba controlar a la cantante.

Por
Se dieron a conocer chats inquietantes de la expareja de Lourdes Fernández.

Se dieron a conocer chats inquietantes de la expareja de Lourdes Fernández.

Redes sociales

Un programa de televisión exhibió presuntas capturas de inquietantes conversaciones atribuidas a Leandro Esteban García Gómez, expareja de Lourdes de Bandana, algo que complicaría el futuro del acusado por "alto grado de violencia" luego del escándalo generado por la situación de la cantante.

Lourdes Fernández y Fabiana Cantilo hablaron sin filtros en un vivo de Instagram
Te puede interesar:

El sincericidio de Fabiana Cantilo en vivo con Lourdes de Bandana: "No te creo nada"

En el programa televisivo Mediodía bien arriba (MBA), decidieron mostrar presuntas capturas de chats de Leandro Esteban García Gómez, pareja de Lourdes Fernández. Estos mensajes datarían del momento en el que la cantante era buscada intensamente por su familia, por lo que la mentira estaría totalmente expuesta.

Así, MBA destacó que en una de las imágenes el hombre, con quien las amigas de Lourdes indicaron que se había reconciliado hace meses, figuraba agendado con su segundo nombre y como manager de la artista, roles que cumplía antes de la denuncia por violencia de género en 2022. En uno de los mensajes, se pudo leer que un amigo de él llamado Walter le envió: "Querido, buen día. Sabés que yo no me meto en nada nunca, siempre fui parcial, pero quiero saber si están bien, porfa, solo eso".

Chats expareja Lowrdez de Bandana
Los inquietantes chats que la expareja de Lowrdez de Bandana.

Los inquietantes chats que la expareja de Lowrdez de Bandana.

De esta manera, el contenido de los mensajes sugiere un intento de manipulación y control sobre el círculo de la cantante de Bandana. Posteriormente, Walter le envió un material de visualización única a su interlocutor y luego respondió: " Lo más importante es que ambos estén bien. Gracias, en serio, amigo por responder, lo demás, ni bola".

Por otro lado, este mismo amigo escribió: "Quería saber eso. Y qué locura lo del allanamiento. Qué locura. No puedo creer a dónde llega todo". Pero esto no fue lo único, sino que luego agregó: "Ahí escuché todo nuevamente y reitero, lamento mucho lo que pasó y, obvio, que hay cosas que afectan al laburo".

Para finalizar, Walter expresó: "Por eso mismo, yo quería hablar con ustedes o con Lourdes para que todo sea bueno para todos, me refiero a lo laboral y con temas salud. Desde ya, cuentan conmigo".

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

El juez Diego Slupsky dispuso que Leandro García Gómez, expareja de la cantante Lourdes Fernández de Bandana, continúe detenido. El magistrado resolvió rechazar el planteo de excarcelación realizado por el defensor oficial de García, de acuerdo a lo dictaminado el lunes por la fiscal Silvana Russi.

Leandro García Gómez

El juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La cantante habló por primera vez con la prensa tras el grave episodio que vivió con su expareja.

Lourdes Fernández rompió el silencio tras la detención de su exnovio: "Estoy muy triste, él no me hizo nada"

play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

García Gómez había sido detenido el pasado jueves.

La expareja de Lourdes Fernández pidió ser excarcelado

play

Lourdes Fernández reapareció y habló sobre la detención de su expareja Leandro García Gómez: "Sé que pasaron cosas"

Lourdes Fernández aseguró estar recuperándose de una farigitis pero confirmó su presencia musical

LOURDES FERNÁNDEZ confirmó cuándo será su PRIMERA PRESENTACIÓN en PÚBLICO tras la detención de su pareja

Ahora lo único que me importa es que está viva y enojada, así lo prefiero. Ella se iba a morir, dijo Lissa Vera.

Lissa Vera contó como es la pareja de Lourdes Fernández: "Un perverso que destruye todo a su alrededor"

Rating Cero

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

La estrella de Hollywood los considera perfumes elegantes y clásicos.

Estos son los perfumes favoritos de Angelina Jolie: cuánto salen en Argentina

Netflix compartió recientemente el tráiler de Maldita Suerte, un drama protagonizado por Colin Farrell que recibió muy buenos comentarios de parte de la crítica especializada.
play

Estreno de Netflix: de qué se trata Maldita suerte, la película que protagoniza Colin Farrell

Baby Bandito prometió retirarse de las pistas del delito, pero para salvar la vida de su madre, es capaz de lo imposible.
play

Baby Bandito llegó con una nueva temporada a Netflix y ya es tendencia: de qué se trata

Se rumorea que la cantante está en una relación amorosa

¿Romance a partir de su gira? Con quién estaría iniciando una relación Cazzu

últimas noticias

El Gobierno soltó pesos a la economía para bajar las tasas.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó el 57% de los vencimientos y soltó pesos a la economía para bajar las tasas

Hace 10 minutos
Según las autoridades jamaiquinas, podría haber cocodrilos desorientados en medio de la población después de que fueran desplazados por el huracán Melissa.

Tras el huracán Melissa, Jamaica le advirtió a la población por la presencia de cocodrilos

Hace 12 minutos
El adolescente es alumno de la Escuela I.P.E.T. Nº267 de Bell Ville.

Repudio: el cordobés que se disfrazó de "mujer violada" en Bariloche tuvo que pedir disculpas

Hace 29 minutos
Causa YPF: Argentina cooperará con la justicia de EEUU en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios

Causa YPF: Argentina cooperará con la justicia de EEUU en la entrega de chats y comunicaciones de funcionarios

Hace 43 minutos
Nicolás Duarte fue hallado en el cauce del arroyo Aguirre.

Caso de Nicolás Duarte: qué reveló la autopsia sobre su muerte

Hace 1 hora