Johnny Depp llega a la Argentina: presentará su nueva película en cines El actor y director vuelve al ruedo de la mano del filme Modigliani, tres días en Montparnasse, la cual contará con la participación de Al Pacino.







Johnny Depp dirigió la película Modigliani, tres días en Montparnasse. Modi Productions Ltd

El actor y director estadounidense Johnny Depp llega a la Argentina para presentar su nueva película Modì: Three Days on the Wings of Madness (Modigliani, tres días en Montparnasse en español) en cines, la cual será apenas su segunda experiencia al frente de la dirección de un filme y contará con la participación de Al Pacino.

Según dio a conocer la agencia de prensa y comunicaciones Raquel Flotta, Johnny Depp llegará a la Argentina junto a "su gran amigo" Jorge Rodríguez y realizará varias actividades en el país. Incluso, enfatizaron en que sobretodo estará en la ciudad de La Plata, donde hará una masterclass junto al actor italiano Riccardo Scamarcio.

El estreno de Modì: Three Days on the Wings of Madness será el jueves 13 de noviembre en cines de todo el país y se trata de una película que abarca setenta y dos horas en la vida del artista bohemio italiano Amedeo Modigliani, conocido por sus amigos como Modì. Mientras huye de la policía, su deseo de poner fin a su carrera y abandonar la ciudad es descartado por sus compañeros bohemios, el artista francés Maurice Utrillo, el bielorruso Chaïm Soutine y la musa inglesa Beatrice Hastings.

Embed - Modi - Three Days on the Wing of Madness Trailer Con respecto a su historia, la agencia reveló: "Modì busca consejo de su amigo y marchante de arte polaco, Léopold Zborowski. Sin embargo, tras una noche de alucinaciones, el caos en la mente de Modì llega a su punto máximo al enfrentarse con el coleccionista estadounidense Maurice Gangnat, quien tiene el poder de cambiar su vida". Tras su estreno en el 72º Festival Internacional de Cine (FIC) de San Sebastián en septiembre de 2024, recibió el premio a la película de culto del año en la 29° edición del FIC de Capri Hollywood.

Por el lado del elenco, está integrado por Riccardo Scamarcio (Amadeo Modigliani), Stephen Graham (Leopoldo Zborowski), Al Pacino (Maurice Gangnam), Antonia Desplat (Beatrice Hastings), Bruno Gouery (Maurice Utrillo), Ryan McParland (Chaïm Soutine), Luisa Ranieri (Rosalie Tobia), Sally Phillips (Clementine), Benjamin Lavernhe (Monsieur Petit), Viorica Manole (cantante) y Lonita Manole (cantante).