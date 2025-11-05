Claudia Sheinbaum denunció al hombre que la acosó y pidió no normalizar la violencia contra las mujeres La presidenta de México presentó una denuncia penal tras haber sido víctima de acoso callejero. “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las otras mujeres?”, planteó en conferencia de prensa. Por







Claudia Sheinbaum denunció al hombre que la acosó y pidió no normalizar la violencia contra las mujeres

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, denunció penalmente al hombre que la acosó durante una caminata por el centro histórico de la Ciudad de México. El hecho ocurrió este martes y fue registrado por decenas de cámaras.

“Decidí levantar denuncia porque esto lo viví como mujer, pero también porque lo vivimos todas las mujeres del país. Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las otras mujeres?”, preguntó la mandataria en una conferencia de prensa.

El agresor, un hombre de 33 años en estado de ebriedad, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras ser identificado como el responsable de acosar también a otras dos personas. La propia mandataria confirmó la detención y destacó que “nadie debe vulnerar nuestro espacio personal, no lo digo como presidenta, sino como mujer”.

Sheinbaum adelantó que, junto con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, revisará en qué estados del país el acoso callejero no está tipificado como delito, con el objetivo de impulsar sanciones similares a las de la capital, donde estas conductas pueden ser castigadas con hasta cuatro años de prisión.

Durante una conferencia de prensa, relató que no percibió el abuso en el momento y que tomó conciencia del hecho al ver las imágenes. También explicó por qué decidió caminar y no trasladarse en vehículo: “Se nos había hecho tarde, si salíamos en auto íbamos a llegar 20 minutos después”.