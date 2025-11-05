5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Claudia Sheinbaum denunció al hombre que la acosó y pidió no normalizar la violencia contra las mujeres

La presidenta de México presentó una denuncia penal tras haber sido víctima de acoso callejero. “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las otras mujeres?”, planteó en conferencia de prensa.

Por
Claudia Sheinbaum denunció al hombre que la acosó y pidió no normalizar la violencia contra las mujeres

Claudia Sheinbaum denunció al hombre que la acosó y pidió no normalizar la violencia contra las mujeres

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, denunció penalmente al hombre que la acosó durante una caminata por el centro histórico de la Ciudad de México. El hecho ocurrió este martes y fue registrado por decenas de cámaras.

Jair Bolsonaro fue condenado por la Justicia de Brasil.
Te puede interesar:

Brasil: piden evaluar el estado de salud de Jair Bolsonaro antes de encarcelarlo

“Decidí levantar denuncia porque esto lo viví como mujer, pero también porque lo vivimos todas las mujeres del país. Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las otras mujeres?”, preguntó la mandataria en una conferencia de prensa.

El agresor, un hombre de 33 años en estado de ebriedad, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras ser identificado como el responsable de acosar también a otras dos personas. La propia mandataria confirmó la detención y destacó que “nadie debe vulnerar nuestro espacio personal, no lo digo como presidenta, sino como mujer”.

Sheinbaum adelantó que, junto con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, revisará en qué estados del país el acoso callejero no está tipificado como delito, con el objetivo de impulsar sanciones similares a las de la capital, donde estas conductas pueden ser castigadas con hasta cuatro años de prisión.

Durante una conferencia de prensa, relató que no percibió el abuso en el momento y que tomó conciencia del hecho al ver las imágenes. También explicó por qué decidió caminar y no trasladarse en vehículo: “Se nos había hecho tarde, si salíamos en auto íbamos a llegar 20 minutos después”.

También cuestionó además la difusión reiterada de las imágenes del episodio por parte de algunos medios, a los que acusó de revictimización. “Poner la fotografía rebasa todo. Es un asunto de calidad humana, fuera de toda ética y moralidad”, dijo, y recordó que este tipo de prácticas podrían encuadrarse en la llamada Ley Olimpia.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), el 15,5% de las mujeres en México ha sufrido algún tipo de acoso sexual, una cifra cinco veces superior a la de los hombres.

Noticias relacionadas

El despido fue criticado por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas italiano, en donde expresaron su “desconcierto” ante estos hechos.

Un periodista italiano fue despedido por preguntar si "Israel debería reconstruir la Franja de Gaza"

“Por dirección del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra (Defensa) ha llevado a cabo un golpe cinético letal, aseguró el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Estados Unidos atacó a otra supuesta narcolancha en el océano Pacífico: murieron dos personas

El museo había protegido sus tesoros con una contraseña absurda.

Falla de seguridad: la absurda clave que posibilitó el robo del Museo del Louvre en París

Igual que su hijo, Mira Nair fue una pionera en su propio terreno. Ella fue la primera cineasta de autor india reconocida en todo el mundo.

¿Por qué la madre del nuevo alcalde de Nueva York fue clave en la victoria en las elecciones?

Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York.

El desafiante discurso de Zohran Mamdani contra Donald Trump: "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes"

Polemica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York

Polémica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York

Rating Cero

Pachu Peña se divorció de Felicitas Isse Moyano tras más de 20 años juntos.

Pachu Peña se separó tras casi 20 años de relación: quién es su nueva novia

La cantante colombiana expresó su emoción por este nuevo hito en su carrera.

"Siento que apenas estoy comenzando": Shakira recibió el Global Touring Icon de Billboard por su histórica gira Las Mujeres Ya No Lloran

Morrissey canceló su show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Morrissey canceló su show en Buenos Aires: cómo pedir el reembolso de las entradas

Juan Di Natale y Lizy Tagliani estarán al frente de los Martín Fierro de Cable.

Juan Di Natale y Lizy Tagliani conducirán los Martín Fierro de Cable

Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Johnny Depp dirigió la película Modigliani, tres días en Montparnasse.
play

Johnny Depp llega a la Argentina: presentará su nueva película en cines

últimas noticias

Jair Bolsonaro fue condenado por la Justicia de Brasil.

Brasil: piden evaluar el estado de salud de Jair Bolsonaro antes de encarcelarlo

Hace 19 minutos
El despido fue criticado por el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas italiano, en donde expresaron su “desconcierto” ante estos hechos.

Un periodista italiano fue despedido por preguntar si "Israel debería reconstruir la Franja de Gaza"

Hace 20 minutos
El plan Buenos Aires 24 horas se focaliza en ocho puntos neurálgicos de la vida nocturna porteña.

La Ciudad extiende el horario del transporte público y refuerza la seguridad para impulsar la economía nocturna

Hace 20 minutos
Milei cantando en el Movistar Arena.

Milei, víctima de una fake news: el Presidente celebró una supuesta invitación de AC/DC para cantar en River

Hace 22 minutos
El hecho se produjo en Neuquén.

Su madre fue víctima de femicidio y la Justicia aceptó que sea adoptada por el padre de sus hermanos

Hace 22 minutos