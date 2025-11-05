El desafiante discurso de Zohran Mamdani contra Donald Trump: "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes"
El político socialdemócrata de origen ugandés se convirtió, con apenas 34 años, en el primer alcalde musulmán y sudasiático de Nueva York. Con propuestas enfocadas en la justicia social —vivienda digna, transporte público gratuito y precios de alimentos regulados— logró conectar con la clase trabajadora, los inmigrantes y otras minorías, para terminar imponiéndose por más del 50% de los votos.
La noche del martes marcó un hito histórico en la política de Nueva York con la contundente victoria de Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía. El autodefinido socialista demócrata, de 34 años y origen ugandés, no solo se convirtió en el primer alcalde musulmán y sudasiático de la Gran Manzana, sino que su triunfo representa un claro desafío al establishment demócrata tradicional y una oposición directa al discurso conservador predominante a nivel federal.
Su campaña se centró en un diagnóstico directo del malestar urbano, con propuestas enfocadas en la justicia social —como el acceso a vivienda digna, transporte público gratuito y precios de alimentos regulados— conectando con la clase trabajadora y las comunidades migrantes que forman el tejido esencial de la ciudad.
Tras confirmarse su victoria con más del 50% de los votos, Mamdani ofreció un discurso vibrante que rápidamente se convirtió en el centro del análisis político. Ante una multitud eufórica en Brooklyn, el alcalde electo no perdió la oportunidad de enviar un mensaje de reivindicación y desafío. Sus palabras no solo celebraron un triunfo electoral, sino que también perfilaron la visión de una administración que promete "una Nueva York para todos", donde el poder "ha regresado a las manos del pueblo trabajador".
Las principales definiciones de Zohran Mamdani en su discurso tras la victoria
"Desde que tenemos memoria, los ricos y los poderosos han dicho a los trabajadores de Nueva York que el poder no les pertenece. Dedos magullados por levantar cajas en el suelo del almacén, palmas con callos por el manillar de la bicicleta de reparto, nudillos marcados por quemaduras de cocina: estas no son manos a las que se les ha permitido ostentar el poder. Y, sin embargo, durante los últimos 12 meses, se han atrevido a aspirar a algo más grande. Esta noche, contra todo pronóstico, lo hemos conseguido. El futuro está en nuestras manos. Amigos míos, hemos derrocado una dinastía política"
"Pasamos página a una política que abandona a la mayoría y solo responde ante unos pocos. Nueva York, esta noche lo habéis conseguido. Un mandato para el cambio. Un mandato para un nuevo tipo de política. Un mandato para una ciudad que podamos permitirnos. Y un mandato para un gobierno que cumpla exactamente con eso"
"Gracias a la próxima generación de neoyorquinos que se niegan a aceptar que la promesa de un futuro mejor sea una reliquia del pasado. Gracias a aquellos que tan a menudo son olvidados por la política de nuestra ciudad, que hicieron suyo este movimiento. Me refiero a los propietarios de bodegas y a las abuelas mexicanas. A los taxistas senegaleses y a las enfermeras uzbekas. A los cocineros trinitenses y a las tías filipinas. Haremos de esta ciudad un lugar que los trabajadores puedan volver a amar y en el que puedan volver a vivir"
"Esta será una era en la que los neoyorquinos esperarán de sus líderes una visión audaz de lo que vamos a conseguir, en lugar de una lista de excusas por lo que somos demasiado tímidos para intentar. El eje central de esa visión será el programa más ambicioso para abordar la crisis del coste de la vida que ha vivido esta ciudad desde los días de Fiorello La Guardia: un programa que congelará los alquileres de más de dos millones de inquilinos con alquiler estabilizado, hará que los autobuses sean rápidos y gratuitos y ofrecerá servicios de guardería universales en toda nuestra ciudad"
Ma Dani reta al presidente Trump
El musulmán ugandés Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, lanzó un feroz discurso contra el Presidente Donald Trump: “Para llegar a uno de nosotros, tendrás que pasar por todos”.
"La seguridad y la justicia irán de la mano, ya que trabajaremos con los agentes de policía para reducir la delincuencia y crear un Departamento de Seguridad Comunitaria que aborde de frente la crisis de salud mental y la crisis de las personas sin hogar. La excelencia se convertirá en la norma en todo el gobierno, no en la excepción. En esta nueva era que creamos para nosotros mismos, nos negaremos a permitir que aquellos que trafican con la división y el odio nos enfrenten unos a otros"
"En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz. Aquí creemos en defender a aquellos a quienes amamos, ya sean inmigrantes, miembros de la comunidad trans, una de las muchas mujeres negras a las que Donald Trump ha despedido de un trabajo federal, una madre soltera que sigue viendo cómo los precios de los alimentos o cualquier otra persona que se encuentre entre la espada y la pared. Su lucha es también la nuestra"
"La clase multimillonaria ha tratado de convencer a quienes ganan 30 dólares la hora de que sus enemigos son los que ganan 20 dólares la hora. Quieren que la gente se pelee entre sí para que sigamos distraídos y no nos dediquemos a rehacer un sistema que lleva mucho tiempo roto. Nos negamos a dejar que sigan dictando las reglas del juego. Pueden jugar con las mismas reglas que el resto de nosotros"
"Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Y si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las condiciones que le permitieron acumular poder. Así es como nos detendremos no solo a Trump, sino también al próximo. Así que, Donald Trump, ya que sé que estás viendo esto, tengo tres palabras para ti: sube el volumen"
"Pondremos fin a la cultura de corrupción que ha permitido a multimillonarios como Trump evadir impuestos y aprovecharse de exenciones fiscales. Nos alinearemos con los sindicatos y ampliaremos las protecciones laborales porque sabemos, al igual que Donald Trump, que cuando los trabajadores tienen derechos inquebrantables, los jefes que buscan extorsionarlos se vuelven muy pequeños"
"Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes: una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, dirigida por un inmigrante. Así que escúchame, presidente Trump, cuando le digo esto: para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por encima de todos nosotros"
"Soy joven, a pesar de mis esfuerzos por envejecer. Soy musulmán. Soy socialista democrático. Y lo más condenatorio de todo es que me niego a disculparme por nada de esto"
"Juntos, Nueva York, vamos a congelar el... ¡alquiler! Juntos, Nueva York, vamos a hacer que los autobuses sean rápidos y... ¡gratuitos! Juntos, Nueva York, vamos a ofrecer... ¡cuidado infantil universal!"