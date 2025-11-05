El desafiante discurso de Zohran Mamdani contra Donald Trump: "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes" El político socialdemócrata de origen ugandés se convirtió, con apenas 34 años, en el primer alcalde musulmán y sudasiático de Nueva York. Con propuestas enfocadas en la justicia social —vivienda digna, transporte público gratuito y precios de alimentos regulados— logró conectar con la clase trabajadora, los inmigrantes y otras minorías, para terminar imponiéndose por más del 50% de los votos. Por







Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York.

La noche del martes marcó un hito histórico en la política de Nueva York con la contundente victoria de Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía. El autodefinido socialista demócrata, de 34 años y origen ugandés, no solo se convirtió en el primer alcalde musulmán y sudasiático de la Gran Manzana, sino que su triunfo representa un claro desafío al establishment demócrata tradicional y una oposición directa al discurso conservador predominante a nivel federal.

Su campaña se centró en un diagnóstico directo del malestar urbano, con propuestas enfocadas en la justicia social —como el acceso a vivienda digna, transporte público gratuito y precios de alimentos regulados— conectando con la clase trabajadora y las comunidades migrantes que forman el tejido esencial de la ciudad.

Tras confirmarse su victoria con más del 50% de los votos, Mamdani ofreció un discurso vibrante que rápidamente se convirtió en el centro del análisis político. Ante una multitud eufórica en Brooklyn, el alcalde electo no perdió la oportunidad de enviar un mensaje de reivindicación y desafío. Sus palabras no solo celebraron un triunfo electoral, sino que también perfilaron la visión de una administración que promete "una Nueva York para todos", donde el poder "ha regresado a las manos del pueblo trabajador".