Marcelo Gallardo, tras renovar en River: "Tengo energías para redoblar la apuesta"

Marcelo Gallardo, tras renovar en River: "Tengo energías para redoblar la apusta"

Marcelo Gallardo renovó su contrato como entrenador de River Plate hasta diciembre del 2026 y se mostró confiando de poder revertir la crisis deportiva que atraviesa el club millonario.

Así lo confirmó este miércoles en conferencia de prensa junto al flamante presidente del club, Stefano Di Carlo, quien asumió la conducción hace apenas días. “Quiero agradecer a Stefano y a toda la comisión directiva por su convicción. Es un momento de adversidad deportiva que en la historia de River hemos atravesado muchas similares”, abrió Gallardo, consciente del mal año futbolístico del equipo.

“No somos ajenos a la realidad. Sabemos que los objetivos de este año no fueron los que queríamos. Soy consciente de eso”, admitió el técnico, que remarcó que su decisión se sostiene en “la energía, el deseo y la convicción de seguir redoblando la apuesta”.

Gallardo también tuvo palabras para los hinchas, cuyo respaldo volvió a destacar: “Quiero agradecer a todos los hinchas que se manifiestan con apoyo incondicional en este momento de River. Ese es un símbolo que hay que reconocer”.

Sobre la extensión del nuevo vínculo, explicó que “cada fin de año hacemos una evaluación y vamos revalidándonos todo el tiempo. En este caso decidimos ir año tras año para no estar atrapados en un vínculo extenso. Nadie está por encima de River”.

Fiel a su estilo, el entrenador cerró con una frase de compromiso total: “Soy un chico de la casa, un hombre de River. No voy a salir corriendo por un mal año deportivo. El que pensaba eso no entiende nada y no me conoce. He perdido mucho y he ganado, pero estoy seguro de que vamos a volver a ganar”.