4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Justicia procesó con prisión preventiva a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández

Lo dispuso este martes el juez Diego Slupsky, por lesiones, violencia de género y privación ilegal de la libertad sobre la integrante de Bandana. Además le impuso un embargo por $15 millones.

Por
Leandro García Gómez detenido por la Polícia de la Ciudad. 

Leandro García Gómez detenido por la Polícia de la Ciudad. 

El juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, Diego Slupsky, procesó este martes con prisión preventiva a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, detenido y acusado de ejercer los delitos lesiones, violencia de género y privación ilegal de la libertad sobre la integrante de Bandana. Además le impuso un embargo por $15 millones.

Te puede interesar:

Tiroteo fatal en Núñez: un asalto terminó con un fallecido y un ladrón a la fuga

En el fallo el magistrado resuelve el procesamiento de Gómez "por resultar prima facie autor penalmente responsable de lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y por mediar violencia de género; lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y por mediar violencia de género en concurso material con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular; privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar coacción y tres sucesos de amenazas coactivas".

El mismo dicta el fallo por el monto de $15 millones y dicta e intima que "en el término de 72 horas de adquirida firmeza la presente, informe si tiene bienes para dar a embargo, haciéndole saber que en caso contrario se dispondrá su inhibición general de bienes (art. 518 párrafo 2° del C.P.P.N.)".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Vanepetrillo/status/1985754267605696655&partner=&hide_thread=false

A su vez, el magistrado entiende que “las pruebas reunidas permiten tener por comprobado que el imputado agredió física y psicológicamente a Cecilia Lourdes Fernández en reiteradas oportunidades, restringiendo su libertad ambulatoria y generando un contexto de sometimiento y temor".

"Asimismo, se acreditó que ejerció actos de intimidación y amenazas hacia personas del entorno cercano de la víctima, con el claro propósito de mantener su dominio sobre ella y obstaculizar cualquier intento de distanciamiento”, completó.

Leandro García Gómez declaró y negó haber secuestrado a Lourdes Fernández

Leandro Esteban García Gómez negó haber cometido el delito por el cual se lo acusa en su declaración indagatoria ante la Justicia sucedida durante la tarde del viernes 24 de octubre.

A un día de haber sido detenido en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde la policía que realizó el allanamiento en su domicilio encontró a la artista que se encontraba desaparecida hacía días, Gómez no solo negó haber secuestrado a la ex cantante de Bandana. Además, dijo que ella se encontraba con él porque quería alejarse de su madre, Mabel, quien justamente había encabezado las denuncias por violencia de género hacia Fernández.

Si bien Gómez se negó a responder las preguntas del juez Diego Javier Slupski, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 13, y la fiscal Silvana Russi, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, el hombre acusado de haber cometido violencia de género contra su pareja aseguró que "no le toqué un pelo". De esta manera, también rechazó las denuncias de la madre de Fernández y sus amigas de que la había golpeado en repetidas ocasiones.

Además, sostuvo que ella no se droga, a partir de los trascendidos sucedidos en las últimas horas en que ella tendría un consumo problemático de estupefacientes. "El único que se droga soy yo", le afirmó Gómez a la Justicia, durante su declaración indagatoria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los plásticos hallados en la casa de la localidad bonaerense.

Ituzaingó: estafaba con pasajes truchos y cayó por vender un vuelo a Brasil

El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Carlos Robledo Puch es conocido como el ángel de la muerte

Por qué "el ángel de la muerte" marcó la historia del crimen en Argentina: de quién se trata

La pareja falleció en el acto y los menores fueron internados con heridas. 
play

Una familia destrozada: quiénes eran Renzo Benítez y Eliana Ramírez, la pareja que murió en el choque de José C. Paz

El agresor quedó detenido.

Neuquén: un padre golpeó al compañero de su hijo tras un conflicto por un video de TikTok

Palacio fue asesinado en Entre Ríos la noche del martes 7 de octubre.

Revelaron cómo Pablo Laurta mató y descuartizó al remisero Martín Palacio

Rating Cero

Oriana Sabatini sorprendió al revelar un dato clave sobre el nombre de su hija.
play

Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

Jennifer Aniston presentó a su nuevo novio, Jim Curtis.

Jennifer Aniston vuelve a apostar al amor: quién es Jim Curtis, su nuevo novio

La influencer fue el centro de las críticas al mostrar su nuevo cuerpo.

"Me siento tan bien": Tamara Báez mostró su "nuevo cuerpo" después de su operación

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto.
play

Esta serie española llegó con su nueva temporada y en solo 8 capítulos volvió a estar entre lo más visto: de cuál se trata

La serie de solo 6 capítulos que se estrenó este año en Netflix y ya es furor

La actriz Jennifer Aniston rompió el silencio el pasado 2 de noviembre al publicar en Instagram una foto junto a su novio.

Jennifer Aniston confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: cuál es la historia de Jim Curtis

últimas noticias

play
Oriana Sabatini sorprendió al revelar un dato clave sobre el nombre de su hija.

Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

Hace 23 minutos
David Beckham se arrodilló ante el rey Carlos III para recibir el título de Sir.

David Beckham ya es Sir: el rey Carlos III lo nombró caballero

Hace 33 minutos
El ministerio de Educación porteño bloqueó acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming

El Ministerio de Educación porteño bloqueó el acceso a Roblox en las escuelas por prevención contra el grooming

Hace 43 minutos
Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

Abuelas lanzó en Uruguay una campaña para encontrar nietos y nietas apropiados durante las dictaduras

Hace 48 minutos
play

Tiroteo fatal en Núñez: un asalto terminó con un fallecido y un ladrón a la fuga

Hace 1 hora