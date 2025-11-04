La Justicia procesó con prisión preventiva a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández

Lo dispuso este martes el juez Diego Slupsky, por lesiones, violencia de género y privación ilegal de la libertad sobre la integrante de Bandana. Además le impuso un embargo por $15 millones.

El juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, Diego Slupsky, procesó este martes con prisión preventiva a Leandro García Gómez , expareja de Lourdes Fernández, detenido y acusado de ejercer los delitos lesiones, violencia de género y privación ilegal de la libertad sobre la integrante de Bandana. Además le impuso un embargo por $15 millones.

En el fallo el magistrado resuelve el procesamiento de Gómez "por resultar prima facie autor penalmente responsable de lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y por mediar violencia de género; lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja y por mediar violencia de género en concurso material con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular; privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar coacción y tres sucesos de amenazas coactivas".

El mismo dicta el fallo por el monto de $15 millones y dicta e intima que "en el término de 72 horas de adquirida firmeza la presente, informe si tiene bienes para dar a embargo, haciéndole saber que en caso contrario se dispondrá su inhibición general de bienes (art. 518 párrafo 2° del C.P.P.N.)".

A su vez, el magistrado entiende que “las pruebas reunidas permiten tener por comprobado que el imputado agredió física y psicológicamente a Cecilia Lourdes Fernández en reiteradas oportunidades, restringiendo su libertad ambulatoria y generando un contexto de sometimiento y temor".

"Asimismo, se acreditó que ejerció actos de intimidación y amenazas hacia personas del entorno cercano de la víctima, con el claro propósito de mantener su dominio sobre ella y obstaculizar cualquier intento de distanciamiento”, completó.

Leandro García Gómez declaró y negó haber secuestrado a Lourdes Fernández

Leandro Esteban García Gómez negó haber cometido el delito por el cual se lo acusa en su declaración indagatoria ante la Justicia sucedida durante la tarde del viernes 24 de octubre.

A un día de haber sido detenido en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde la policía que realizó el allanamiento en su domicilio encontró a la artista que se encontraba desaparecida hacía días, Gómez no solo negó haber secuestrado a la ex cantante de Bandana. Además, dijo que ella se encontraba con él porque quería alejarse de su madre, Mabel, quien justamente había encabezado las denuncias por violencia de género hacia Fernández.

Si bien Gómez se negó a responder las preguntas del juez Diego Javier Slupski, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N° 13, y la fiscal Silvana Russi, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, el hombre acusado de haber cometido violencia de género contra su pareja aseguró que "no le toqué un pelo". De esta manera, también rechazó las denuncias de la madre de Fernández y sus amigas de que la había golpeado en repetidas ocasiones.

Además, sostuvo que ella no se droga, a partir de los trascendidos sucedidos en las últimas horas en que ella tendría un consumo problemático de estupefacientes. "El único que se droga soy yo", le afirmó Gómez a la Justicia, durante su declaración indagatoria.