23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Apareció Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es terrible"

La artista hizo una publicación en su historia de Instagram donde asegura que desde el lunes está enferma. “Me acabo de levantar, no puedo creerlo”, señaló.

Por

Lourdes Fernández aclaró que desde el lunes está con gripe

Después de varias horas de incertidumbre por la denuncia de su madre, Lourdes Fernández, integrante de la Bandana, publicó una historia en sus redes sociales para enviar un mensaje para llevar tranquilidad.

Te puede interesar:

Lourdes ya había denunciado a su expareja por violencia de género

“Chicos me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, pronuncia en una filmación en primer plano y en plena oscuridad.

En el mismo, que se escucha entrecortado, también agrega: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremendo. Les mando un beso y gracias por preocuparse por mí y estar pendientes, pero estoy bien”.

De esta manera, la artista dejó en claro que está bien, aunque está pasando unos días en cama por una enfermedad, algo que se notó en su voz mientras grababa la breve filmación que posteó en sus historias de Instagram personal. De igual modo, hasta el momento se desconoce su paradero.

image

Qué dice la denuncia de la madre de Lourdes Fernández de Bandana

La mamá de Lourdes Fernández, una de las integrantes de la banda Bandana, denunció que no tenía noticias de su hija desde el 4 de octubre y que no sabía dónde está. Mabel López radicó la presentación formal y la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, envió un mail a la Comisaría Vecinal 14B este miércoles 22 de octubre por la noche.

A raíz de ello, personal policial se acercaron hasta el domicilio de la cantante en Palermo, donde vive con su pareja Leandro García Gómez, y tras tocar timbre, el hombre fue quien atendió a los oficiales y negó que sigan siendo pareja e incluso aseguró que la artista ya no vivía más en dicho domicilio.

Lo más llamativo es que pese a que la madre denunció haber perdido contacto con ella desde casi 20 días, sus redes sociales se mantuvieron activas.

En las últimas horas, en la cuenta oficial de Lourdes hay una historia de Instagram con pasajes que no terminan de entenderse. “Grax LeanGG Dt con mucho amo [sic]”, dice sobre una foto de dos personas que caminan tomadas de la mano y forman un corazón y agrega: “Reparar el vínculo. Es importante sol [sic] tenemos una sola vida y un solo amor”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Qué dice la denuncia de la madre de Lourdes

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

El reality donde surgieron Bandana y Mambrú.

¡Vuelve Popstars! El regreso a Telefé del reality que marcó una época

play

Qué pasó con Lourdes: cronología de horas cargadas de incertidumbre y confusión

Conocé los lugares en Uruguay recomendados por expertos en turismo.

Este pueblo uruguayo cambió su denominación y hasta lo visitó Charles Darwin: dónde queda

Serán varias las personas que podrán disfrutar estos feriados extras

Dos nuevos feriados: qué localidades se suman al fin de semana largo del 24 de octubre en 2025

Rating Cero

Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Marley se realizó una operación en siete mintuos.

Operaron a Marley: qué le pasó y cuánto duró la intervención

La producción construye un relato que presenta un muerto viviente con problemas existenciales que desarrolla sentimientos genuinos por una joven humana.
play

Es una extraña historia de amor, pero brilla en Netflix

Ingresaron nuevas películas imperdibles. 
play

Esta película plagada de estrellas tiene misterio y mantiene el suspenso hasta el final: está siendo furor en Netflix

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Rosalía anunció en un directo de TikTok que LUX saldrá a la venta el 7 de noviembre.

La impresionante transformación de Rosalía: el inusual cambio de look que impacta

últimas noticias

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.

A pesar de la intervención, el dólar no afloja y se mantiene por encima de los $1.500

Hace 11 minutos
Cristina Kirchner hizo un duro análisis de la actualidad del país.

El mensaje de Cristina a tres días de las elecciones: "Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

Hace 17 minutos
Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.

A tres días de las elecciones, el audaz pronóstico de Caputo sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

Hace 19 minutos
El salario pretendido por los argentinos subió en septiembre. 

De cuánto es el sueldo promedio pretendido por los argentinos

Hace 31 minutos
Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Hace 41 minutos