Apareció Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es terrible"

La artista hizo una publicación en su historia de Instagram donde asegura que desde el lunes está enferma. “Me acabo de levantar, no puedo creerlo”, señaló.

Después de varias horas de incertidumbre por la denuncia de su madre, Lourdes Fernández , integrante de la Bandana, publicó una historia en sus redes sociales para enviar un mensaje para llevar tranquilidad .

“Chicos me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes . No puedo creerlo, esto es terrible ”, pronuncia en una filmación en primer plano y en plena oscuridad.

En el mismo, que se escucha entrecortado, también agrega: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremendo. Les mando un beso y gracias por preocuparse por mí y estar pendientes, pero estoy bien ”.

De esta manera, la artista dejó en claro que está bien , aunque está pasando unos días en cama por una enfermedad, algo que se notó en su voz mientras grababa la breve filmación que posteó en sus historias de Instagram personal. De igual modo, hasta el momento se desconoce su paradero.

La desesperada búsqueda comenzó a raíz de una denuncia radicada por la mamá de la artista quien aseguró que no tenía contacto con ella desde el pasado 4 de octubre.

Qué dice la denuncia de la madre de Lourdes Fernández de Bandana

La mamá de Lourdes Fernández, una de las integrantes de la banda Bandana, denunció que no tenía noticias de su hija desde el 4 de octubre y que no sabía dónde está. Mabel López radicó la presentación formal y la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, envió un mail a la Comisaría Vecinal 14B este miércoles 22 de octubre por la noche.

A raíz de ello, personal policial se acercaron hasta el domicilio de la cantante en Palermo, donde vive con su pareja Leandro García Gómez, y tras tocar timbre, el hombre fue quien atendió a los oficiales y negó que sigan siendo pareja e incluso aseguró que la artista ya no vivía más en dicho domicilio.

Lo más llamativo es que pese a que la madre denunció haber perdido contacto con ella desde casi 20 días, sus redes sociales se mantuvieron activas.

En las últimas horas, en la cuenta oficial de Lourdes hay una historia de Instagram con pasajes que no terminan de entenderse. “Grax LeanGG Dt con mucho amo [sic]”, dice sobre una foto de dos personas que caminan tomadas de la mano y forman un corazón y agrega: “Reparar el vínculo. Es importante sol [sic] tenemos una sola vida y un solo amor”.