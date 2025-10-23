Los últimos posteos de Lourdes Fernández de Bandana, tras la denuncia de su madre por desaparición

Luego de horas de angustia, la artista subió un video en su perfil asegurando que se está bien y que solo estaba con gripe. Hasta ayer mismo había subido imágenes y estaba activa en redes.

Lourdes Fernández, de Bandana, finalmente apareció y puso fin a horas de incertidumbre en medio de la denuncia de su madre por desaparición. Lo llamativo es que durante las últimas horas había realizado posteos en redes sociales.

Mabel López radicó la presentación formal y la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, envió un mail a la Comisaría Vecinal 14B este miércoles 22 de octubre por la noche. Señaló que no sabe nada de ella desde el 4 de octubre.

Una de las primeras historias fue dedicada a su novio, Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género en el año 2022. En un extraño posteo escribió: "Grax LeanGG. Dr con mucho am. #Reparaelvinculo. Es importante sol tenemos una sola vida y un solo amor". Luego subió una foto con su gato sin ningún texto.

Lo más llamativo es que la artista se mostró sumamente activa en redes desde la fecha en la que la madre denunció que perdió contacto con ella.

En su feed de Instagram también hubo posteos y publicaciones promocionando el regreso de la banda, sino también dedicaciones a su pareja e incluso a su mamá por el Día de la Madre. “Feliz día ma, te amo. Felicidades a todas las mamás del mundo las qie están presentes las que te cuidan desde el cielo tmb!”, señaló.

Lourdes Fernández mamá Instagram

Y entre las publicaciones más recientes incluyó una para su pareja, Leandro García Gómez. Allí escribió: "Feliz cumple!!! Gracias totales. Pase malos momentos sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero a todo. SIEMPRE te voy a amar".

"Sos un inteligente y una persona. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenes dos hijas hermosas y sos un ejemplo de Padre", cerró, con una redacción algo extraña.

lourdes lean gg

Apareció Lourdes Fernández de Bandana: "Esto es terrible"

Después de varias horas de incertidumbre por la denuncia de su madre, Lourdes Fernández, integrante de la Bandana, publicó una historia en sus redes sociales para enviar un mensaje para llevar tranquilidad.

“Chicos me acabo de levantar, estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, pronuncia en una filmación en primer plano y en plena oscuridad.

En el mismo, que se escucha entrecortado, también agrega: “Alguien les informó muy mal y me voy a encargar de saber quién es. Estoy perfecta, gracias. Tremendo. Les mando un beso y gracias por preocuparse por mí y estar pendientes, pero estoy bien”.

De esta manera, la artista dejó en claro que está bien, aunque está pasando unos días en cama por una enfermedad, algo que se notó en su voz mientras grababa la breve filmación que posteó en sus historias de Instagram personal.