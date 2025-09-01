1 de septiembre de 2025 Inicio
Los últimos posteos en redes sociales del presunto asesino de la conductora de aplicación en La Matanza

Rodrigo López, quien apareció muerto en las últimas horas, fue señalado como el autor del crimen de Candela Santa María, pero el joven, antes de perder la vida, había asegurado en sus redes que no había asesinado a la joven, ya que “era su amiga”. ¿Contra quién apuntaba?

Rodrigo López aseguró que no asesinó a Candela Santa María y apuntó contra otro conocido.

La investigación por la muerte de Candela Santa María en La Matanza sigue avanzando y, señalado por los familiares de la víctima, Rodrigo López era el principal sospechoso por el crimen de la conductora de aplicaciones en La Matanza.

El joven le había explicado a su primo que se había mandado “una cagada” y que lo buscaba la Policía. Sin embargo, su frase se contradice con lo que publicó en sus redes sociales una vez conocido el asesinato de la joven de 25 años en un primer posteo en la red social Facebook: “Todos dicen que fui yo el que mató a Candela. Candela era mi amiga. El que fue, fue Pitu, el hermano de Pompi. Él fue el que hizo esto,yo no tengo nada que ver”.

En ese sentido, se despegó del asesinato al asegurar que “todos sabían muy bien que yo laburaba re legal, no me hacía falta robar ni matar a nadie porque yo tenía lo mío y me lo gané trabajando”.

Tras ser apuntado, el joven, apodado Piñón, se dirigió a la casa de su primo y ante la presencia de los efectivos, que dieron con él ya que estaban detrás de sus pasos, apuntó con su Taurus 9 milímetros contra ellos, sin embargo, el fugitivo cambió la dirección de la pistola: la llevó a su cabeza y se disparó.

Siguiendo con el descargo de en su cuenta de Facebook, una hora antes de quitarse la vida, indignado pidió que “compartan también mi publicación, todos saben que yo no me metía con nadie”. “Todos mis vecinos saben que yo trabajaba todos los días, me iba a las 6 de la madrugada y venía a las 8 de la noche. ¿Con qué necesidad voy hacer eso que me acusan?”.

“Todos me quieren re empapelar a mí, nada que ver. Yo no hice nada, todos me conocen, que siempre trabajé”, se defendió.

Cómo fue el crimen de Candela Santa María en La Matanza

Según contaron los familiares, Candela estaba a bordo de su vehículo Fiat Cronos, que se lo había comprado recientemente y que aún estaba pagando en cuotas. Por eso trabajando como conductora para poder tener dinero extra y cancelar la deuda.

La joven de 26 años había aceptado un viaje y cuando llegó a levantar al pasajero se dio cuenta que se trataba de un intento de robo: le dispararon para robarle el celular y la mataron.

Tras el crimen, el primo de la víctima reveló que ya identificaron al homicida y está prófugo: “Lo tenemos identificado y le pasamos la información a la policía. Mi prima era muy conocida. Compro un Fiat Cronos cero km, a pagar. Hacía trabajitos para pagarlo. Le pidieron el auto por esta aplicación porque la conocían y le hicieron la cama”.

En tal sentido, explicó: “Le robó el celular, no el auto, y la mató. Seguro le robó plata. Es un fisura. Son todos fisuras. La conocían, se ve que estaban pasados de droga y la mataron. El 9 de septiembre cumplía 25 años. Fue entre la 1 y las dos de la mañana”. Ante esta situación, el fiscal Carlos Arribas, de la UFI de homicidios, ya ordenó medidas en el marco de la causa.

